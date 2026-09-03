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У Києві оголошено спецоперацію через озброєного злочинця: залучили КОРД, - поліція. ФОТОрепортаж
Зранку 3 вересня у Святошинському районі Києва сталася стрілянина. У столиці триває спеціальна поліцейська операція з затримання озброєного злочинця
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.
Наразі відомо про одного постраждалого, якому медики надають необхідну допомогу.
Обставини інциденту та інформація про стан потерпілого уточнюються.
До пошуків залучили КОРД
Для затримання підозрюваного по тривозі підняли особовий склад територіального та головного управлінь поліції Києва.
До пошукової операції також залучили додаткові сили правоохоронців, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.
Поліція продовжує пошуки та затримання озброєного чоловіка.
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сім років правління зеленого гундосого поца накопичувалось.
все!
дамбу прорвало.
недарма ж тупорилий (чи наївний) нАріт випорожнився в урну на Вироку-2019..