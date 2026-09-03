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Новини Стрілянина в Києві
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У Києві оголошено спецоперацію через озброєного злочинця: залучили КОРД, - поліція. ФОТОрепортаж

Зранку 3 вересня у Святошинському районі Києва сталася стрілянина. У столиці триває спеціальна поліцейська операція з затримання озброєного злочинця

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.

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Наразі відомо про одного постраждалого, якому медики надають необхідну допомогу.

Обставини інциденту та інформація про стан потерпілого уточнюються.

До пошуків залучили КОРД

Для затримання підозрюваного по тривозі підняли особовий склад територіального та головного управлінь поліції Києва.

До пошукової операції також залучили додаткові сили правоохоронців, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.

Поліція продовжує пошуки та затримання озброєного чоловіка.

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У Святошинському районі Києва стрілянина
У Святошинському районі Києва стрілянина
У Святошинському районі Києва стрілянина
У Святошинському районі Києва стрілянина
У Святошинському районі Києва стрілянина

Автор: 

Київ (16947) стрілянина (2006) КОРД (141)
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Топ коментарі
+11
мєнти, хоч своєчасно розбіглися покинувши цивільних та дітей на розправу збоченцю?
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03.09.2026 11:46 Відповісти
+9
ну, от прямо як в непалі.
сім років правління зеленого гундосого поца накопичувалось.
все!
дамбу прорвало.
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03.09.2026 11:48 Відповісти
+7
у країні мрії нестабільного Зєлєнскага, президента хаосу та хАроших новин, може статися будь-яка муйня..
недарма ж тупорилий (чи наївний) нАріт випорожнився в урну на Вироку-2019..
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03.09.2026 11:46 Відповісти

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