Россия нанесла удар дроном по гражданскому автомобилю в Запорожской области: мужчина погиб, женщина ранена

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Беленкое Запорожского района. Мужчина погиб, женщина получила ранения. За сутки РФ нанесла 957 ударов по 52 населенным пунктам области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Утром 3 сентября российские захватчики атаковали гражданский автомобиль в Беленком Запорожского района.

В результате удара мужчина погиб. Женщина получила ранения.

Также под ударом оказался и областной центр.

"Российский дрон привел к разрушению нежилого здания в одном из районов областного центра. На открытой территории возник пожар", — сообщил Федоров.

За сутки область подверглась 957 ударам

Всего за сутки российские войска нанесли 957 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, зафиксировано 22 авиаудара, 745 атак БПЛА, преимущественно FPV-дронами, один обстрел из РСЗО и 189 артиллерийских ударов.

Один человек получил ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крупнейший ТРЦ Запорожья приостанавливает работу до конца сентября из-за удара по соседнему "Эпицентру"