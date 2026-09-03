РФ ударила дроном по цивільному авто на Запоріжжі: чоловік загинув, жінка поранена

Російський дрон атакував цивільну автівку в селі Біленьке Запорізького району. Чоловік загинув, жінка дістала поранень. За добу РФ завдала 957 ударів по 52 населених пунктах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зранку 3 вересня російські загарбники атакували цивільний автомобіль у Біленькому Запорізького району.

Унаслідок удару чоловік загинув. Жінка дістала поранення.

Також під ударом опинився і обласний центр.

"Російський дрон спричинив руйнування нежитлової будівлі в одному з районів обласного центру. Виникла пожежа на відкритий території", - повідомив Федоров.

За добу область зазнала 957 ударів

Загалом упродовж доби російські війська завдали 957 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, зафіксовано 22 авіаудари, 745 атак БпЛА, переважно FPV-дронами, один обстріл із РСЗВ та 189 артилерійських ударів.

Одна людина дістала поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільший ТРЦ Запоріжжя припиняє роботу до кінця вересня через удар по сусідньому "Епіцентру"