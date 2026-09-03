Болгария разрешила закупку российского оборудования для работы своих АЭС
Правительство Болгарии одобрило исключение из санкций против России, позволяющее закупать в РФ оборудование, необходимое для безопасной эксплуатации единственной атомной электростанции страны — АЭС "Козлодуй"
Об этом сообщает BNR News со ссылкой на решение болгарского правительства, передает Цензор.НЕТ.
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Правительство объяснило такой шаг тем, что значительная часть систем и оборудования станции имеет российское происхождение.
АЭС "Козлодуй" является единственной атомной электростанцией Болгарии и крупнейшим производителем электроэнергии в стране. На ее долю приходится более трети годового национального производства электроэнергии.
Исключение также будет распространяться на оборудование недостроенной АЭС "Белене". Болгарская национальная энергетическая компания получит возможность провести государственный тендер и заключить соглашение с болгарским филиалом российского "Атомстройэкспорта" о консервации оборудования, поставленного для первого и второго блоков станции.
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