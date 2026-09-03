Болгарія дозволила закупівлю російського обладнання для роботи своїх АЕС
Уряд Болгарії схвалив виняток із санкцій проти Росії, який дозволяє закуповувати в РФ обладнання, необхідне для безпечної експлуатації єдиної атомної електростанції країни - АЕС "Козлодуй"
Про це повідомляє BNR News із посиланням на рішення болгарського уряду, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Уряд пояснив такий крок тим, що значна частина систем та обладнання станції має російське походження.
АЕС "Козлодуй" є єдиною атомною електростанцією Болгарії та найбільшим виробником електроенергії в країні. На її частку припадає понад третина річного національного виробництва електроенергії.
Виняток також поширюватиметься на обладнання недобудованої АЕС "Белене". Болгарська національна енергетична компанія отримає можливість провести державний тендер і укласти угоду з болгарською філією російського "Атомстройекспорту" щодо консервації обладнання, поставленого для першого та другого блоків станції.
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