Болгарія дозволила закупівлю російського обладнання для роботи своїх АЕС

Уряд Болгарії схвалив виняток із санкцій проти Росії, який дозволяє закуповувати в РФ обладнання, необхідне для безпечної експлуатації єдиної атомної електростанції країни - АЕС "Козлодуй"

Про це повідомляє BNR News із посиланням на рішення болгарського уряду, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Уряд пояснив такий крок тим, що значна частина систем та обладнання станції має російське походження.

АЕС "Козлодуй" є єдиною атомною електростанцією Болгарії та найбільшим виробником електроенергії в країні. На її частку припадає понад третина річного національного виробництва електроенергії.

Виняток також поширюватиметься на обладнання недобудованої АЕС "Белене". Болгарська національна енергетична компанія отримає можливість провести державний тендер і укласти угоду з болгарською філією російського "Атомстройекспорту" щодо консервації обладнання, поставленого для першого та другого блоків станції.

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