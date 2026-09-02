ЄС посилить візові обмеження для росіян і може заборонити в’їзд комбатантам, - Каллас

Більшість країн-членів Європейського Союзу підтримують посилення візових обмежень для російських туристів та заборону на в’їзд до ЄС для колишніх російських комбатантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила на пресконференції після неформального засідання міністрів закордонних справ країн ЄС в Ірландії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У ЄС хочуть посилити візові обмеження для росіян

За словами Каллас, також країни-члени обговорювали посилення візових обмежень для російських туристів.

"Була широка підтримка запровадження заборони на в’їзд до ЄС для колишніх російських комбатантів та посилення візових обмежень для російських туристів", – сказала Каллас.

Читайте також: ФІБА скасувала індивідуальні обмеження для російських і білоруських баскетболістів

За словами представниці ЄС, Росія продовжує бомбити Україну та вбивати мирних жителів.

Країни ЄС обговорять безпекові заходи

Каллас висловила сподівання, що питання безпеки переконає держави-члени, які раніше виступали проти посилення візових обмежень.

"Тож я сподіваюся, що це також переконає деякі держави-члени, які були проти скасування візових обмежень, тому, що це стосується нашої безпеки, а також безпеки України", – додала вона.

Читайте також: Книги, одяг та іграшки: Латвія розширює заборону на імпорт із РФ і Білорусі

Нагадаємо, раніше Велика Британія посилила фінансовий тиск на Росію та тих, хто допомагає їй обходити санкції. Максимальний штраф за порушення обмежень може сягати 100% вартості операції – удвічі більше, ніж раніше.

Також повідомлялося, що посли країн ЄС у середу, 2 вересня, не змогли домовитися про продовження індивідуальних санкцій проти понад 3 тисяч росіян та російських компаній, які винні у порушенні територіальної цілісності України. Розгляд цього питання перенесено на 9 вересня.

Читайте також: ЄС створить групу високого рівня для реагування на нові військові загрози: Україна братиме участь