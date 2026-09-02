ЄС посилить візові обмеження для росіян і може заборонити в’їзд комбатантам, - Каллас
Більшість країн-членів Європейського Союзу підтримують посилення візових обмежень для російських туристів та заборону на в’їзд до ЄС для колишніх російських комбатантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила на пресконференції після неформального засідання міністрів закордонних справ країн ЄС в Ірландії.
У ЄС хочуть посилити візові обмеження для росіян
За словами Каллас, також країни-члени обговорювали посилення візових обмежень для російських туристів.
"Була широка підтримка запровадження заборони на в’їзд до ЄС для колишніх російських комбатантів та посилення візових обмежень для російських туристів", – сказала Каллас.
За словами представниці ЄС, Росія продовжує бомбити Україну та вбивати мирних жителів.
Країни ЄС обговорять безпекові заходи
Каллас висловила сподівання, що питання безпеки переконає держави-члени, які раніше виступали проти посилення візових обмежень.
"Тож я сподіваюся, що це також переконає деякі держави-члени, які були проти скасування візових обмежень, тому, що це стосується нашої безпеки, а також безпеки України", – додала вона.
Нагадаємо, раніше Велика Британія посилила фінансовий тиск на Росію та тих, хто допомагає їй обходити санкції. Максимальний штраф за порушення обмежень може сягати 100% вартості операції – удвічі більше, ніж раніше.
Також повідомлялося, що посли країн ЄС у середу, 2 вересня, не змогли домовитися про продовження індивідуальних санкцій проти понад 3 тисяч росіян та російських компаній, які винні у порушенні територіальної цілісності України. Розгляд цього питання перенесено на 9 вересня.
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