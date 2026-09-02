ЕС ужесточит визовые ограничения для россиян и может запретить въезд комбатантам, — Каллас

Большинство стран-членов Европейского Союза поддерживают ужесточение визовых ограничений для российских туристов и запрет на въезд в ЕС для бывших российских комбатантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила на пресс-конференции после неформального заседания министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии.

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В ЕС хотят ужесточить визовые ограничения для россиян

По словам Каллас,страны-члены также обсуждали ужесточение визовых ограничений для российских туристов.

"Была широкая поддержка введения запрета на въезд в ЕС для бывших российских комбатантов и ужесточения визовых ограничений для российских туристов", — сказала Каллас.

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По словам представительницы ЕС, Россия продолжает бомбить Украину и убивать мирных жителей.

Страны ЕС обсудят меры безопасности

Каллас выразила надежду, что вопрос безопасности убедит государства-члены, которые ранее выступали против ужесточения визовых ограничений.

"Поэтому я надеюсь, что это также убедит некоторые государства-члены, которые были против отмены визовых ограничений, поскольку это касается нашей безопасности, а также безопасности Украины", – добавила она.

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Напомним, ранее Великобритания усилила финансовое давление на Россию и тех, кто помогает ей обходить санкции. Максимальный штраф за нарушение ограничений может достигать 100% стоимости операции – вдвое больше, чем раньше.

Также сообщалось, что послы стран ЕС в среду, 2 сентября, не смогли договориться о продлении индивидуальных санкций против более чем 3 тысяч россиян и российских компаний, виновных в нарушении территориальной целостности Украины. Рассмотрение этого вопроса перенесено на 9 сентября.

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