Мир в Европе возможен только благодаря поддержке Украины и давлению на Россию, - Вадефуль

Мир на европейском континенте может быть достигнут лишь при условии решительной поддержки Украины и последовательного давления на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом после встречи глав МИД "Веймарского треугольника" 3 сентября заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы в Веймарском треугольнике едины в том, что путь к новому миру в Европе может пролегать только через решительную поддержку Украины и последовательное давление на Москву", — заявил Вадефуль.

Он напомнил, что Украина приближается к очередной сложной военной зиме и нуждается в поддержке международных партнеров в противостоянии ракетному террору России.

Глава немецкого МИД также рассказал о впечатлениях от своего недавнего визита в Украину, в частности в Киев и Харьков.

По его словам, он поехал в Украину, чтобы "послать знак надежды", но в то же время сам обрел новую надежду, которую связывает со стойкостью украинцев.

Вадефуль заявил о российских гибридных угрозах

Министр подчеркнул, что Германия и другие европейские страны также сталкиваются с угрозами со стороны России.

"В этом мы, находясь в сердце Европы, можем многому научиться, ведь наша безопасность также находится под угрозой со стороны России. Именно в сфере гибридных угроз и атак, которые мы сейчас повсеместно наблюдаем в Европе, мы в Веймарском треугольнике с 2024 года работаем особенно тесно", — сказал дипломат.

В этом контексте он упомянул инцидент в аэропорту Лейпциг-Галле в начале августа, который, по его словам, продемонстрировал, как далеко Россия готова зайти в своей агрессии.

Германия готова к диалогу, но ждет прекращения агрессии

Вадефуль заявил, что проблема нынешних отношений заключается прежде всего в российском руководстве.

"Проблема, действительно, заключается в российском руководстве в нынешней ситуации", — отметил он.

Глава МИД ФРГ заверил, что Германия не питает иллюзий относительно отношений с Россией. В то же время Берлин вместе с партнерами готов к разумному диалогу с Москвой, но только при условии прекращения агрессивной войны против Украины и атак против Германии и ее союзников.

Вадефуль также подчеркнул, что Россия должна прекратить посягательства на суверенитет европейских государств.

"Это должно прекратиться, и это также является для нас предпосылкой для нормальных и разумных отношений, которые с сегодняшней точки зрения кажутся очень отдаленной перспективой. Но принципиальная готовность к этому всегда есть", — подчеркнул он.

По словам министра, Германия и ее союзники дали России понять, что не позволят себя запугать и имеют четкую общую позицию.

Вадефуль добавил, что Германия готова в любой момент отреагировать на действия России, в том числе и в будущем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У некоторых стран-членов ЕС есть резервы, чтобы помочь Украине с ПВО, — Вадефуль