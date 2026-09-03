Мир у Європі можливий лише через підтримку України та тиск на Росію, - Вадефуль

Мир на Європейському континенті може бути досягнутий лише за умови рішучої підтримки України та послідовного тиску на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це після зустрічі голів МЗС Веймарського трикутника 3 вересня заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми у Веймарському трикутнику єдині в тому, що шлях до нового миру в Європі може пролягати лише через рішучу підтримку України та послідовний тиск на Москву", - заявив Вадефуль.

Він нагадав, що Україна наближається до чергової складної воєнної зими та потребує підтримки міжнародних партнерів у протистоянні ракетному терору Росії.

Глава німецького МЗС також розповів про враження від свого нещодавнього візиту до України, зокрема Києва та Харкова.

За його словами, він поїхав до України, щоб "подати знак надії", але водночас сам отримав нову надію, яку пов’язує зі стійкістю українців.

Вадефуль заявив про російські гібридні загрози

Міністр наголосив, що Німеччина та інші європейські країни також стикаються із загрозами з боку Росії.

"Цьому ми в серці Європи можемо багато чому повчитися, бо наша безпека також перебуває під загрозою з боку Росії. Саме у сфері гібридних загроз та атак, які ми зараз спостерігаємо в Європі повсюдно, ми у Веймарському трикутнику з 2024 року працюємо особливо тісно", - сказав дипломат.

У цьому контексті він згадав інцидент в аеропорту Лейпциг-Галле на початку серпня, який, за його словами, продемонстрував, наскільки далеко Росія готова зайти у своїй агресії.

Німеччина готова до діалогу, але чекає припинення агресії

Вадефуль заявив, що проблема нинішніх відносин полягає передусім у російському керівництві.

"Проблема, справді, полягає в російському керівництві в нинішній ситуації", - зазначив він.

Глава МЗС ФРН запевнив, що Німеччина не має ілюзій щодо відносин із Росією. Водночас Берлін разом із партнерами готовий до розумного діалогу з Москвою, але лише за умови припинення агресивної війни проти України та атак проти Німеччини і її союзників.

Вадефуль також наголосив, що Росія має припинити порушувати суверенітет європейських держав.

"Це має припинитися, і це також є для нас передумовою для нормальних і розумних відносин, які з сьогоднішнього погляду здаються дуже далекою перспективою. Але принципова готовність до цього завжди є", - підкреслив він.

За словами міністра, Німеччина та її союзники дали Росії зрозуміти, що не дозволять себе залякати та мають чітку спільну позицію.

Вадефуль додав, що Німеччина готова у будь-який час дати відповідь на дії Росії, зокрема й у майбутньому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Деякі країни-члени ЄС мають резерви, щоб допомогти Україні з ППО, - Вадефуль