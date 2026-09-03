ЕС требует от России немедленно освободить всех незаконно удерживаемых украинских гражданских лиц

Европейский Союз призвал международное сообщество объединить усилия для немедленного, безопасного и безусловного освобождения украинских гражданских и политических заключенных, которых Россия незаконно удерживает. В ЕС также требуют предоставить международным наблюдателям беспрепятственный доступ к местам лишения свободы на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили ЕС и его государства-члены в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, пишет омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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ЕС заявил о системных нарушениях со стороны России

В Евросоюзе подчеркнули, что с 2014 года Россия систематически и в широких масштабах нарушает права человека и основные свободы украинцев на оккупированных территориях.

Среди задокументированных преступлений и нарушений — произвольные задержания и аресты, насильственные исчезновения, внесудебные казни, пытки и жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными, политически мотивированные преследования, сексуальное насилие и нарушение права на справедливый суд.

ЕС также подчеркнул незаконные депортации и принудительное перемещение украинских гражданских лиц, в частности детей.

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Требуют доступа к местам содержания украинцев

Евросоюз призвал обеспечить усиленный международный мониторинг ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях.

В частности, Россия должна предоставить немедленный и беспрепятственный доступ Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека и соответствующим специальным механизмам ООН, включая возможность посещения всех мест лишения свободы.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец, комментируя заявление ЕС, подчеркнул, что незаконно лишенные свободы гражданские лица не могут быть заложниками войны.

"Тысячи украинских семей до сих пор не знают, где находятся их близкие и что с ними происходит", — отметил он.

По словам Лубинца, освобождение гражданских лиц должно оставаться одним из приоритетов международной повестки дня, а давление на Россию необходимо усиливать, чтобы незаконно удерживаемых украинцев находили, освобождали и возвращали домой.

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