Буданов: Боремся за каждого человека и готовим следующие обмены
Украина продолжает поиски пропавших без вести и готовится к новым обменам с целью возвращения пленных украинцев домой.
Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов в своем Telegram-канале по случаю Международного дня пропавших без вести, сообщает Цензор.НЕТ.
Поиск пропавших и подготовка новых обменов
"Мы ищем, находим и возвращаем наших людей. Каждый день. Готовим следующие обмены. И будем делать это до тех пор, пока не узнаем судьбу каждого", — отметил он.
Буданов сообщил, что за годы войны тысячи украинцев пропали без вести. Среди них — военные и гражданские, взрослые и дети. За каждым стоит семья, которая годами живет в ожидании известий.
"Боремся за каждого нашего человека и продолжаем работать", - подчеркнул чиновник.
Почитание памяти и поддержка семей
Отдельно глава ОП заверил, что память о тех, кого уже невозможно вернуть, будет сохранена.
"Тех, кого уже не вернуть, мы достойно почтим и сохраним память об их подвиге", - отметил глава Офиса Президента.
Он также поблагодарил семьи пропавших без вести за мужество, стойкость и активное участие в совместной работе.
Как отмечалось ранее, с приходом на Банковую Кирилл Буданов превратил возвращение пленных в личную гуманитарную миссию. Всего с 24 февраля 2022 года из российского плена удалось вернуть 9 716 украинцев.
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