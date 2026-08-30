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Новости Обмен пленными
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Буданов: Боремся за каждого человека и готовим следующие обмены

Кирилл Буданов

Украина продолжает поиски пропавших без вести и готовится к новым обменам с целью возвращения пленных украинцев домой.

Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов в своем Telegram-канале по случаю Международного дня пропавших без вести, сообщает Цензор.НЕТ.

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Поиск пропавших и подготовка новых обменов

"Мы ищем, находим и возвращаем наших людей. Каждый день. Готовим следующие обмены. И будем делать это до тех пор, пока не узнаем судьбу каждого", — отметил он.

Буданов сообщил, что за годы войны тысячи украинцев пропали без вести. Среди них — военные и гражданские, взрослые и дети. За каждым стоит семья, которая годами живет в ожидании известий.

"Боремся за каждого нашего человека и продолжаем работать", - подчеркнул чиновник.

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Почитание памяти и поддержка семей

Отдельно глава ОП заверил, что память о тех, кого уже невозможно вернуть, будет сохранена.

"Тех, кого уже не вернуть, мы достойно почтим и сохраним память об их подвиге", - отметил глава Офиса Президента.

Он также поблагодарил семьи пропавших без вести за мужество, стойкость и активное участие в совместной работе.

Как отмечалось ранее, с приходом на Банковую Кирилл Буданов превратил возвращение пленных в личную гуманитарную миссию. Всего с 24 февраля 2022 года из российского плена удалось вернуть 9 716 украинцев.

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Автор: 

Буданов Кирилл (644) военнопленные (1333) обмен (1580)
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Топ комментарии
+11
За якусь людину 4 мішки, в за якусь і 5.
На скільки потягне Кирилл Алєксєєвіч?
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30.08.2026 15:09 Ответить
+10
Потужній борцун, як так , там боретеся а тут "нам потрібні 30000 мінімум в місяць" тобто пофіг на них? а попередні де, якщо втрати в Україні за весь час тільки 55000, хто з вас бреше?
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30.08.2026 15:06 Ответить
+9
Після його зашкварів з мішками грошей ,заступниками Єрмака яких він не звільнив ,дзвінків Міндіча в АП про які головний розвідник знати не міг Буданову вже ніхто не вірить.Він просто став членом злочинної групи на чолі із Зе
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30.08.2026 15:16 Ответить

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