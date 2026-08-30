Буданов: Боремся за каждого человека и готовим следующие обмены

Украина продолжает поиски пропавших без вести и готовится к новым обменам с целью возвращения пленных украинцев домой.

Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов в своем Telegram-канале по случаю Международного дня пропавших без вести, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поиск пропавших и подготовка новых обменов

"Мы ищем, находим и возвращаем наших людей. Каждый день. Готовим следующие обмены. И будем делать это до тех пор, пока не узнаем судьбу каждого", — отметил он.

Буданов сообщил, что за годы войны тысячи украинцев пропали без вести. Среди них — военные и гражданские, взрослые и дети. За каждым стоит семья, которая годами живет в ожидании известий.

"Боремся за каждого нашего человека и продолжаем работать", - подчеркнул чиновник.

Читайте также: Буданов анонсировал крупный обмен пленными в ближайшие дни

Почитание памяти и поддержка семей

Отдельно глава ОП заверил, что память о тех, кого уже невозможно вернуть, будет сохранена.

"Тех, кого уже не вернуть, мы достойно почтим и сохраним память об их подвиге", - отметил глава Офиса Президента.

Он также поблагодарил семьи пропавших без вести за мужество, стойкость и активное участие в совместной работе.

Как отмечалось ранее, с приходом на Банковую Кирилл Буданов превратил возвращение пленных в личную гуманитарную миссию. Всего с 24 февраля 2022 года из российского плена удалось вернуть 9 716 украинцев.

Читайте также: Следующий обмен пленными может быть более масштабным, чем предыдущий, - ГУР