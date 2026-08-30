Буданов: Боремося за кожну людину і готуємо наступні обміни

Україна продовжує пошук зниклих безвісти та працює над підготовкою нових обмінів для повернення полонених українців додому.

Про це заявив очільник Офісу Президента Кирило Буданов у власному Telegram-каналі з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісти, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пошук зниклих та підготовка нових обмінів

"Ми шукаємо, знаходимо й повертаємо наших людей. Щодня. Готуємо наступні обміни. І будемо робити це доти, доки не дізнаємося долю кожного", - зазначив він.

Буданов повідомив, що за роки війни тисячі українців зникли безвісти. Серед них - військові й цивільні, дорослі та діти. За кожним стоїть сім'я, яка роками живе в очікуванні звістки.

"Боремося за кожну нашу людину і працюємо далі", - підкреслив посадовець.

Також читайте: Буданов анонсував великий обмін полоненими найближчими днями

Вшанування пам'яті та підтримка родин

Окремо голова ОП запевнив, що пам'ять про тих, кого вже неможливо повернути, буде збережена.

"Тих, кого вже не повернути, ми гідно вшануємо і збережемо пам’ять про їхній чин", - зазначив очільник Офісу Президента.

Він також подякував сім'ям зниклих за мужність, витримку та активну участь у спільній роботі.

Як зазначалось раніше, з приходом на Банкову Кирило Буданов перетворив повернення полонених на особисту гуманітарну місію. Загалом від 24 лютого 2022 року з російського полону вдалося повернути 9 716 українців.

Також читайте: Наступний обмін полоненими може бути масштабнішим за попередній, - ГУР