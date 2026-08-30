Буданов: Боремося за кожну людину і готуємо наступні обміни
Україна продовжує пошук зниклих безвісти та працює над підготовкою нових обмінів для повернення полонених українців додому.
Про це заявив очільник Офісу Президента Кирило Буданов у власному Telegram-каналі з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісти, інформує Цензор.НЕТ.
Пошук зниклих та підготовка нових обмінів
"Ми шукаємо, знаходимо й повертаємо наших людей. Щодня. Готуємо наступні обміни. І будемо робити це доти, доки не дізнаємося долю кожного", - зазначив він.
Буданов повідомив, що за роки війни тисячі українців зникли безвісти. Серед них - військові й цивільні, дорослі та діти. За кожним стоїть сім'я, яка роками живе в очікуванні звістки.
"Боремося за кожну нашу людину і працюємо далі", - підкреслив посадовець.
Вшанування пам'яті та підтримка родин
Окремо голова ОП запевнив, що пам'ять про тих, кого вже неможливо повернути, буде збережена.
"Тих, кого вже не повернути, ми гідно вшануємо і збережемо пам’ять про їхній чин", - зазначив очільник Офісу Президента.
Він також подякував сім'ям зниклих за мужність, витримку та активну участь у спільній роботі.
Як зазначалось раніше, з приходом на Банкову Кирило Буданов перетворив повернення полонених на особисту гуманітарну місію. Загалом від 24 лютого 2022 року з російського полону вдалося повернути 9 716 українців.
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