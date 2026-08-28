205 3
Буданов анонсував великий обмін полоненими найближчими днями
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом має відбутися великий обмін полоненими між Україною та РФ.
Про це він повідомив в інтерв'ю, яке транслювали сьогодні в ефірі телемарафону.
Що відомо
Так, він нагадав, що нещодавно вже відбувся один обмін, а потім на День Незалежності вдалося повернути ще 10 людей з Білорусі.
"І буде ще один великий, дуже скоро", – сказав Буданов.
Стосовно того, чи можна очікувати на цей обмін найближчими днями, він зазначив: "Так".
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Україна готується до наступного етапу обміну полоненими, який може бути масштабнішим за попередній. Якщо підготовка відбуватиметься за планом, додому вдасться повернути більше українців.
- Нагадаємо, Цензор.НЕТ раніше повідомляв, що 19 серпня з російського полону в Україну повернулися 103 військовослужбовці. Серед звільнених – захисники Маріуполя, військовослужбовці ЗСУ, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Більшість із них мають поранення або тяжкі захворювання.
- Водночас під час цього обміну не повернувся жоден боєць "Азову". За словами командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Дениса Прокопенка, у російському полоні залишаються понад 600 азовців, частина з яких перебуває в неволі вже понад чотири роки.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль