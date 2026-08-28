Буданов анонсував великий обмін полоненими найближчими днями

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом має відбутися великий обмін полоненими між Україною та РФ.

Про це він повідомив в інтерв'ю, яке транслювали сьогодні в ефірі телемарафону.

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Що відомо

Так, він нагадав, що нещодавно вже відбувся один обмін, а потім на День Незалежності вдалося повернути ще 10 людей з Білорусі.

"І буде ще один великий, дуже скоро", – сказав Буданов.

Стосовно того, чи можна очікувати на цей обмін найближчими днями, він зазначив: "Так".

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Україна готується до наступного етапу обміну полоненими, який може бути масштабнішим за попередній. Якщо підготовка відбуватиметься за планом, додому вдасться повернути більше українців.

Нагадаємо, Цензор.НЕТ раніше повідомляв, що 19 серпня з російського полону в Україну повернулися 103 військовослужбовці. Серед звільнених – захисники Маріуполя, військовослужбовці ЗСУ, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Більшість із них мають поранення або тяжкі захворювання.

Водночас під час цього обміну не повернувся жоден боєць "Азову". За словами командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Дениса Прокопенка, у російському полоні залишаються понад 600 азовців, частина з яких перебуває в неволі вже понад чотири роки.

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