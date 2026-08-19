Україна повернула під час обміну військового, який був у полоні РФ з 2017 року: "Як сон, не віриться, що вдома". ВIДЕО

Під час сьогоднішнього обміну військовополоненими вдалося повернути додому українського бійця, який перебував у російській неволі майже дев'ять років — з 2017 року.

Про це повідомляє видання "Армія Inform", передає Цензор.НЕТ.

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Текстовий супровід відео (Розшифровка відео) На відео, оприлюдненому виданням "Армія Inform", показано момент першого коментаря визволеного українського військовополоненого одразу після обміну 19 серпня. Чоловік стоїть на тлі військового автобуса та лісового краєвиду, загорнутий у синьо-жовтий прапор поверх камуфляжного одягу. У кадрі — коротка розмова з журналістом, який ставить бійцю уточнювальні запитання про термін його перебування в полоні. На запитання про те, чи перебував він у полоні з 2022 року, боєць виправляє: "Ні, я не з 2022 року, я з 2017 року [у полоні]". Це означає, що чоловік провів у неволі майже дев'ять років — задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії. Військовий також коротко описує свій емоційний стан у перші хвилини після звільнення.

Слова визволеного бійця

Українець, загорнутий у синьо-жовтий прапор, поділився першими враженнями від повернення додому.

"Як сон. Навіть не віриться, що я вдома", — сказав боєць.

Він уточнив журналістам, що перебував у полоні саме з 2017 року, а не з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Військовий також зізнався, що не стримав емоцій в момент зустрічі зі своїми.

"Сльозу пустив, коли приїхали", — розповів він.

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Що передувало

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 19 серпня 2026 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.

У Коордштабі розповіли, що серед визволених з полону РФ - солдати, сержанти та декілька офіцерів, більшість мають поранення й тяжкі захворювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед визволених з полону РФ - солдати, сержанти та декілька офіцерів, більшість мають поранення й тяжкі захворювання, - Коордштаб. ФОТОрепортаж