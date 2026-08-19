Украина вернула в ходе обмена военного, который был в плену у РФ с 2017 года: "Как во сне, не верится, что я дома". ВИДЕО

В ходе сегодняшнего обмена военнопленными удалось вернуть домой украинского бойца, который находился в российском плену почти девять лет — с 2017 года.

Об этом сообщает издание "Армия Inform", передает Цензор.НЕТ.

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Текстовое сопровождение видео (Расшифровка видео) На видео, опубликованном изданием "Армия Inform", запечатлен момент первого комментария освобожденного украинского военнопленного сразу после обмена 19 августа. Мужчина стоит на фоне военного автобуса и лесного пейзажа, укутанный в сине-желтый флаг поверх камуфляжной одежды. В кадре — короткий разговор с журналистом, который задает бойцу уточняющие вопросы о сроке его пребывания в плену. На вопрос о том, находился ли он в плену с 2022 года, боец поправляет: "Нет, я не с 2022 года, я с 2017 года [в плену]". Это означает, что мужчина провёл в неволе почти девять лет — задолго до начала полномасштабного вторжения России. Военный также кратко описывает свое эмоциональное состояние в первые минуты после освобождения.

Слова освобожденного бойца

Украинец, укутанный в сине-желтый флаг, поделился первыми впечатлениями от возвращения домой.

"Как во сне. Даже не верится, что я дома", — сказал боец.

Он уточнил журналистам, что находился в плену именно с 2017 года, а не с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Военный также признался, что не сдержал эмоций в момент встречи со своими.

"Прослезился, когда приехали", — рассказал он.

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Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 19 августа 2026 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

В Координационном штабе рассказали, что среди освобожденных из плена РФ — солдаты, сержанты и несколько офицеров, большинство из которых имеют ранения и тяжелые заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди освобожденных из плена РФ — солдаты, сержанты и несколько офицеров, большинство из них имеют ранения и тяжелые заболевания, — Коордштаб. ФОТОрепортаж