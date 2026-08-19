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Новости Обмен пленными
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Состоялся обмен пленными: Украина вернула домой 103 воина. ФОТОрепортаж

обмен пленными 19 августа

Сегодня, 19 августа 2026 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По его словам, 103 украинских военнослужащих возвращаются домой из российского плена.

обмен пленными 19 августа
обмен пленными 19 августа
обмен пленными 19 августа
обмен пленными 19 августа
обмен пленными 19 августа
обмен пленными 19 августа
обмен пленными 19 августа
обмен пленными 19 августа
обмен пленными 19 августа
обмен пленными 19 августа

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ ни разу не передала Украине полные списки пленных, — Коордштаб

"Это защитники из Вооруженных сил, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. Среди освобожденных - воины, которые защищали Украину в Мариуполе, на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях", - уточнил Зеленский.

Благодарность от Зеленского

Он также поблагодарил всех наших воинов, которые пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают возможность возвращать украинцев и украинок домой.

"Благодарен команде, которая ежедневно работает над освобождением наших людей. Помним о каждом и каждой, кто до сих пор остается в плену. Делаем все возможное, чтобы вернуть всех наших людей домой", - резюмирует глава государства.

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Автор: 

военнопленные (1325) обмен (1571) плен (2814) пленные (2404)
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Топ комментарии
+8
Що тут коментувати - з поверненням Вас Воїни в Україну!!!
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19.08.2026 13:41 Ответить
+2
Я щиро радий поверненню бійців ЗСУ. Але виникає питання: зелене шобла і рашисти навмисно проводять обмін саме сьогодні, коли НАБУ проводить обшуки в Зєгнид? Домовленість з рашистами щоб перебити увагу від нових записів щурятника і врятувати рядового Зєльцмана?
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19.08.2026 14:39 Ответить
+1
Знову кацапьска методичка - це не пукен напав, це українці почали війну. І полонених забирати не хочуть українці - бережуть під вибори.
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19.08.2026 14:03 Ответить

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