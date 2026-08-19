Состоялся обмен пленными: Украина вернула домой 103 воина. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 августа 2026 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По его словам, 103 украинских военнослужащих возвращаются домой из российского плена.





















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"Это защитники из Вооруженных сил, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. Среди освобожденных - воины, которые защищали Украину в Мариуполе, на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях", - уточнил Зеленский.

Благодарность от Зеленского

Он также поблагодарил всех наших воинов, которые пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают возможность возвращать украинцев и украинок домой.

"Благодарен команде, которая ежедневно работает над освобождением наших людей. Помним о каждом и каждой, кто до сих пор остается в плену. Делаем все возможное, чтобы вернуть всех наших людей домой", - резюмирует глава государства.

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