Состоялся обмен пленными: Украина вернула домой 103 воина. ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 августа 2026 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По его словам, 103 украинских военнослужащих возвращаются домой из российского плена.
"Это защитники из Вооруженных сил, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. Среди освобожденных - воины, которые защищали Украину в Мариуполе, на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях", - уточнил Зеленский.
Благодарность от Зеленского
Он также поблагодарил всех наших воинов, которые пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают возможность возвращать украинцев и украинок домой.
"Благодарен команде, которая ежедневно работает над освобождением наших людей. Помним о каждом и каждой, кто до сих пор остается в плену. Делаем все возможное, чтобы вернуть всех наших людей домой", - резюмирует глава государства.
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