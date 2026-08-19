Відбувся обмін полоненими: Україна повернула додому 103 воїнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 серпня 2026 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За його словами, 103 українські воїни повертаються додому з російського полону.





















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"Це захисники зі Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених - воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках", - уточнив Зеленський.

Подяка від Зеленського

Він також подякував всім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України й своєю сміливістю забезпечують можливість повертати українців та українок додому.

"Вдячний команді, яка щодня працює над звільненням наших людей. Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому", - резюмує глава держави.

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