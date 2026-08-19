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Новини Обмін полоненими
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Відбувся обмін полоненими: Україна повернула додому 103 воїнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 серпня 2026 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За його словами, 103 українські воїни повертаються додому з російського полону.

обмін полоненими 19 серпня
обмін полоненими 19 серпня
обмін полоненими 19 серпня
обмін полоненими 19 серпня
обмін полоненими 19 серпня
обмін полоненими 19 серпня
обмін полоненими 19 серпня
обмін полоненими 19 серпня
обмін полоненими 19 серпня
обмін полоненими 19 серпня

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"Це захисники зі Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених - воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках", - уточнив Зеленський.

Подяка від Зеленського

Він також подякував всім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України й своєю сміливістю забезпечують можливість повертати українців та українок додому.

"Вдячний команді, яка щодня працює над звільненням наших людей. Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому", - резюмує глава держави.

Також читайте: Ще 15 зниклих безвісти українських захисників знайшли в російському полоні, - Коордштаб

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військовополонені (1190) обмін (1328) полон (1766) полонені (2517)
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Топ коментарі
+8
Що тут коментувати - з поверненням Вас Воїни в Україну!!!
показати весь коментар
19.08.2026 13:41 Відповісти
+2
Я щиро радий поверненню бійців ЗСУ. Але виникає питання: зелене шобла і рашисти навмисно проводять обмін саме сьогодні, коли НАБУ проводить обшуки в Зєгнид? Домовленість з рашистами щоб перебити увагу від нових записів щурятника і врятувати рядового Зєльцмана?
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19.08.2026 14:39 Відповісти
+1
Знову кацапьска методичка - це не пукен напав, це українці почали війну. І полонених забирати не хочуть українці - бережуть під вибори.
показати весь коментар
19.08.2026 14:03 Відповісти

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