Відбувся обмін полоненими: Україна повернула додому 103 воїнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 19 серпня 2026 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За його словами, 103 українські воїни повертаються додому з російського полону.
"Це захисники зі Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених - воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках", - уточнив Зеленський.
Подяка від Зеленського
Він також подякував всім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України й своєю сміливістю забезпечують можливість повертати українців та українок додому.
"Вдячний команді, яка щодня працює над звільненням наших людей. Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому", - резюмує глава держави.
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