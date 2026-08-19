С начала полномасштабного вторжения РФ из плена уже вернули 9716 украинцев, - Лубинец

С начала полномасштабного вторжения РФ из российского плена домой удалось вернуть 9716 украинцев.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Общая статистика

"За каждым украинцем — пленным или пропавшим без вести — стоит семья, которая ждет. И, в частности, по нескольким вернувшихся защитникам сегодня мы были на связи с их родными и помогали в решении ряда вопросов. Я и впредь считаю эту коммуникацию и поддержку семей ключевой частью своей работы. И мы продолжаем делать все возможное, чтобы найти каждого пропавшего без вести и вернуть каждого пленного домой. Всего с 24 февраля 2022 года в Украине уже 9 716 украинцев", — заявил Лубинец.

Принципиальная позиция

По его словам, все это является результатом борьбы за каждую украинскую жизнь и важной частью мирного процесса.

"Ведь мир для Украины — это не просто тишина на поле боя. Мир — это когда наши люди дома. Когда семьи снова обнимают своих близких. Когда украинцы возвращаются к своим детям, родителям, любимым. Мы должны говорить об этом на всех уровнях и со всеми международными партнерами: ни один мирный процесс не может быть полным, пока украинцы остаются в российском плену", — подчеркнул уполномоченный.

По словам омбудсмена, подавляющее большинство освобожденных сегодня из российского плена — солдаты и сержанты, это 99% освобожденных. Самому старшему из них 59 лет, самому молодому — 26 лет.

"У двоих из защитников вчера был день рождения — им исполнилось 34 и 45 лет. Также среди вернувшихся есть тяжелораненые и тяжелобольные", — рассказал Лубинец.

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Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 19 августа 2026 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

В Координационном штабе сообщили, что среди освобожденных из плена РФ — солдаты, сержанты и несколько офицеров, большинство из которых имеют ранения и тяжелые заболевания.

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