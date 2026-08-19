С начала полномасштабного вторжения РФ из плена уже вернули 9716 украинцев, - Лубинец
С начала полномасштабного вторжения РФ из российского плена домой удалось вернуть 9716 украинцев.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Общая статистика
"За каждым украинцем — пленным или пропавшим без вести — стоит семья, которая ждет. И, в частности, по нескольким вернувшихся защитникам сегодня мы были на связи с их родными и помогали в решении ряда вопросов. Я и впредь считаю эту коммуникацию и поддержку семей ключевой частью своей работы. И мы продолжаем делать все возможное, чтобы найти каждого пропавшего без вести и вернуть каждого пленного домой. Всего с 24 февраля 2022 года в Украине уже 9 716 украинцев", — заявил Лубинец.
Принципиальная позиция
По его словам, все это является результатом борьбы за каждую украинскую жизнь и важной частью мирного процесса.
"Ведь мир для Украины — это не просто тишина на поле боя. Мир — это когда наши люди дома. Когда семьи снова обнимают своих близких. Когда украинцы возвращаются к своим детям, родителям, любимым. Мы должны говорить об этом на всех уровнях и со всеми международными партнерами: ни один мирный процесс не может быть полным, пока украинцы остаются в российском плену", — подчеркнул уполномоченный.
По словам омбудсмена, подавляющее большинство освобожденных сегодня из российского плена — солдаты и сержанты, это 99% освобожденных. Самому старшему из них 59 лет, самому молодому — 26 лет.
"У двоих из защитников вчера был день рождения — им исполнилось 34 и 45 лет. Также среди вернувшихся есть тяжелораненые и тяжелобольные", — рассказал Лубинец.
Что предшествовало
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 19 августа 2026 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.
В Координационном штабе сообщили, что среди освобожденных из плена РФ — солдаты, сержанты и несколько офицеров, большинство из которых имеют ранения и тяжелые заболевания.
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