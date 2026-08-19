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Новости Фото Обмен пленными
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Среди освобожденных из плена РФ - солдаты, сержанты и несколько офицеров, большинство из которых имеют ранения и тяжелые заболевания, - Координационный штаб. ФОТОрепортаж

Сегодня по итогам переговоров состоялся первый этап очередного обмена пленными. Из российского плена были освобождены 103 военнослужащих. Большинство из них имеют ранения и тяжелые заболевания.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

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Координационный штаб рассказал об обмене пленными

Кого удалось освободить

Как отмечается, среди освобожденных военнослужащих - представители ВСУ, Военно-морских сил, ТрО, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Помимо солдат и сержантов, удалось освободить нескольких офицеров.

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Освобожденные воины защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепропетровском и Сумском направлениях.

Самый молодой освобожденный сегодня защитник родился в 2000 году. Возраст самого старшего – 59 лет.

Координационный штаб рассказал об обмене пленными

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Реабилитация и реинтеграция

Сообщается, что все освобожденные пройдут полное медицинское обследование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты. Украина обеспечит реинтеграцию героев в общество после длительной изоляции.

"Выражаем благодарность США и ОАЭ за помощь в организации обмена. Благодарим также все задействованные структуры и организации за скоординированные усилия, направленные на освобождение наших граждан", - добавили в Координационном штабе.

Координационный штаб рассказал об обмене пленными
Координационный штаб рассказал об обмене пленными
Координационный штаб рассказал об обмене пленными
Координационный штаб рассказал об обмене пленными
Координационный штаб рассказал об обмене пленными

Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 19 августа 2026 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

Автор: 

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