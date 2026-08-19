Среди освобожденных из плена РФ - солдаты, сержанты и несколько офицеров, большинство из которых имеют ранения и тяжелые заболевания, - Координационный штаб. ФОТОрепортаж

Сегодня по итогам переговоров состоялся первый этап очередного обмена пленными. Из российского плена были освобождены 103 военнослужащих. Большинство из них имеют ранения и тяжелые заболевания.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

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Кого удалось освободить

Как отмечается, среди освобожденных военнослужащих - представители ВСУ, Военно-морских сил, ТрО, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Помимо солдат и сержантов, удалось освободить нескольких офицеров.

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Освобожденные воины защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепропетровском и Сумском направлениях.

Самый молодой освобожденный сегодня защитник родился в 2000 году. Возраст самого старшего – 59 лет.

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Реабилитация и реинтеграция

Сообщается, что все освобожденные пройдут полное медицинское обследование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты. Украина обеспечит реинтеграцию героев в общество после длительной изоляции.

"Выражаем благодарность США и ОАЭ за помощь в организации обмена. Благодарим также все задействованные структуры и организации за скоординированные усилия, направленные на освобождение наших граждан", - добавили в Координационном штабе.











Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 19 августа 2026 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.