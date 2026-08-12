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Новости российская армия
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Россия формирует отдельные боевые батальоны из украинских военнопленных, — СБУ

Россия создает батальоны из украинских военнопленных

Украинская разведка располагает информацией о создании Россией боевых батальонов из украинских военнопленных, которые воюют против ВСУ.

Об этом заявил на пресс-конференции руководитель Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц вследствие агрессии против Украины при Службе безопасности Украины Андрей Пастернак, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали от разведки

Пастернак подчеркнул, что Украина держит этот вопрос под постоянным контролем.

"Нам известно о таких батальонах. Вместе с коллегами из управления внешней разведки и военной разведки мы отслеживаем и фиксируем эту информацию. Такие факты имеются", — сказал он.

В СБУ добавили, что принудительное привлечение военнопленных к участию в боевых действиях против собственного государства является прямым нарушением Третьей Женевской конвенции и квалифицируется как тяжкое военное преступление.

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Контекст

  • Ранее Минобороны РФ объявило о создании первой так называемой "украинской добровольческой бригады специального назначения". Как отмечалось, в ее состав вошли украинские военнопленные и бывшие военнослужащие ВСУ, которые якобы перешли на сторону России.
  • В зарубежных и украинских СМИ неоднократно появлялась информация о попытках подразделений РФ (в частности, формирований типа "батальона имени Богдана Хмельницкого") привлекать пленных к боевым заданиям под давлением, угрозами расстрела и пытками.

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Автор: 

армия РФ (23936) военнопленные (1320) разведка (4308) россия (89182) СБУ (21348)
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Топ комментарии
+11
Х'юмер райтс воч звернулось до Конгресу США не передавати Україні турецькі АТАКМС з касетною начинкою.

"Ну просто романтизмом повіяло і Байроном набзділо трохи".

( с ) Лесь
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12.08.2026 19:19 Ответить
+9
Так може з тих рил кацапських, які тут жирують у таборах для військовополонених, теж сформувати щось подібне? Хоч якась користь з них буде...
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12.08.2026 19:12 Ответить
+7
Я скажу більше, як повідомляє полковник СБУ Пасічник, президент ЛНР, з працівників СБУ півдня, сходу та Криму України клята москальня формує особовий склад ФСБ!
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12.08.2026 19:16 Ответить

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