Россия формирует отдельные боевые батальоны из украинских военнопленных, — СБУ
Украинская разведка располагает информацией о создании Россией боевых батальонов из украинских военнопленных, которые воюют против ВСУ.
Об этом заявил на пресс-конференции руководитель Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц вследствие агрессии против Украины при Службе безопасности Украины Андрей Пастернак, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали от разведки
Пастернак подчеркнул, что Украина держит этот вопрос под постоянным контролем.
"Нам известно о таких батальонах. Вместе с коллегами из управления внешней разведки и военной разведки мы отслеживаем и фиксируем эту информацию. Такие факты имеются", — сказал он.
В СБУ добавили, что принудительное привлечение военнопленных к участию в боевых действиях против собственного государства является прямым нарушением Третьей Женевской конвенции и квалифицируется как тяжкое военное преступление.
Контекст
- Ранее Минобороны РФ объявило о создании первой так называемой "украинской добровольческой бригады специального назначения". Как отмечалось, в ее состав вошли украинские военнопленные и бывшие военнослужащие ВСУ, которые якобы перешли на сторону России.
- В зарубежных и украинских СМИ неоднократно появлялась информация о попытках подразделений РФ (в частности, формирований типа "батальона имени Богдана Хмельницкого") привлекать пленных к боевым заданиям под давлением, угрозами расстрела и пытками.
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