Россия формирует отдельные боевые батальоны из украинских военнопленных, — СБУ

Украинская разведка располагает информацией о создании Россией боевых батальонов из украинских военнопленных, которые воюют против ВСУ.

Об этом заявил на пресс-конференции руководитель Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц вследствие агрессии против Украины при Службе безопасности Украины Андрей Пастернак, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали от разведки

Пастернак подчеркнул, что Украина держит этот вопрос под постоянным контролем.

"Нам известно о таких батальонах. Вместе с коллегами из управления внешней разведки и военной разведки мы отслеживаем и фиксируем эту информацию. Такие факты имеются", — сказал он.

В СБУ добавили, что принудительное привлечение военнопленных к участию в боевых действиях против собственного государства является прямым нарушением Третьей Женевской конвенции и квалифицируется как тяжкое военное преступление.

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Контекст

Ранее Минобороны РФ объявило о создании первой так называемой "украинской добровольческой бригады специального назначения". Как отмечалось, в ее состав вошли украинские военнопленные и бывшие военнослужащие ВСУ, которые якобы перешли на сторону России.

В зарубежных и украинских СМИ неоднократно появлялась информация о попытках подразделений РФ (в частности, формирований типа "батальона имени Богдана Хмельницкого") привлекать пленных к боевым заданиям под давлением, угрозами расстрела и пытками.

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