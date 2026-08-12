Задержана агентурная группа РФ, корректировавшая удары по Силам обороны в трех областях, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности разоблачила агентурную группу ФСБ, которая координировала воздушные удары рашистов по Силам обороны в Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По итогам многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ одновременно задержали четырех вражеских информаторов в восточных и центральных регионах Украины.
Как выяснилось в ходе расследования, фигуранты действовали независимо друг от друга, но имели общего куратора из РФ.
Какие объекты интересовали предателей?
Как отмечается, приоритетными "целями" врага были логистические склады с вооружением и боеприпасами Сил обороны, а также боевые позиции украинской ПВО.
Кроме того, агенты собирали данные о местах наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.
Что известно о предателях?
Установлено, что злоумышленники попали в поле зрения российской спецслужбы, когда публиковали антиукраинские комментарии в чатах Telegram-каналов.
Одним из участников сети оказался бывший работник машиностроительного завода из Краматорска, который разведывал для врага геолокации оперативных аэродромов и фортификационных сооружений на территории региона.
Еще двое агентов "сливали" рашистам координаты украинских военных объектов в Днепропетровской области. Среди них - работник коммунального предприятия из Каменского и дезертир из Павлограда.
Также в Кировоградской области задержан безработный из Знаменки, который по заданию ФСБ обходил город и фиксировал геолокации, которые, по его мнению, использовали Силы обороны.
"Для конспирации фигуранты передавали разведданные российскому спецслужбовцу через анонимный чат в мессенджере, а также удаляли переписку после каждого сеанса связи", - пояснили в СБУ.
Задержание и подозрения
- Сотрудники СБУ своевременно раскрыли подрывную деятельность вражеской агентуры, задокументировали ее преступления и задержали всех четверых участников.
- В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ.
- Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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