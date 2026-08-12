Задержана агентурная группа РФ, корректировавшая удары по Силам обороны в трех областях, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности разоблачила агентурную группу ФСБ, которая координировала воздушные удары рашистов по Силам обороны в Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По итогам многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ одновременно задержали четырех вражеских информаторов в восточных и центральных регионах Украины.

Как выяснилось в ходе расследования, фигуранты действовали независимо друг от друга, но имели общего куратора из РФ.









Какие объекты интересовали предателей?

Как отмечается, приоритетными "целями" врага были логистические склады с вооружением и боеприпасами Сил обороны, а также боевые позиции украинской ПВО.

Кроме того, агенты собирали данные о местах наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

Читайте также: Готовил новые удары по энергетике и учился по учебникам РФ: в Кропивницком задержали вражеского агента, - СБУ. ФОТО

Что известно о предателях?

Установлено, что злоумышленники попали в поле зрения российской спецслужбы, когда публиковали антиукраинские комментарии в чатах Telegram-каналов.

Одним из участников сети оказался бывший работник машиностроительного завода из Краматорска, который разведывал для врага геолокации оперативных аэродромов и фортификационных сооружений на территории региона.

Еще двое агентов "сливали" рашистам координаты украинских военных объектов в Днепропетровской области. Среди них - работник коммунального предприятия из Каменского и дезертир из Павлограда.

Также в Кировоградской области задержан безработный из Знаменки, который по заданию ФСБ обходил город и фиксировал геолокации, которые, по его мнению, использовали Силы обороны.

"Для конспирации фигуранты передавали разведданные российскому спецслужбовцу через анонимный чат в мессенджере, а также удаляли переписку после каждого сеанса связи", - пояснили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала агента ГРУ РФ, создавшего Telegram-каналы для корректировки ударов по Донецкой области. ФОТО

Задержание и подозрения