Затримано агентурну групу РФ, яка коригувала удари по Силах оборони у трьох областях, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу фсб, яка коригувала повітряні атаки рашистів по Силах оборони у Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За результатами багатоетапної спецоперації співробітники СБУ одночасно затримали чотирьох ворожих інформаторів у східних та центральних регіонах України.

Як з’ясувало розслідування, фігуранти діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з РФ.









Які об'єкти цікавили зрадників?

Як зазначається, пріоритетними "цілями" ворога були логістичні склади з озброєнням та боєприпасами Сил оборони, а також бойові позиції української ППО.

Крім цього, агенти збирали дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

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Що про зрадників відомо?

Встановлено, що зловмисники потрапили до уваги російської спецслужби, коли публікували антиукраїнські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

Одним із учасників мережі виявився колишній працівник машинобудівного заводу з Краматорська, який розвідував для ворога геолокації оперативних аеродромів та фортифікаційних споруд на території регіону.

Ще двоє агентів "зливали" рашистам координати українських військових об’єктів на Дніпропетровщині. Серед них - працівник комунального підприємства з Кам’янського та дезертир із Павлограда.

Також у Кіровоградській області затримано безробітного зі Знам’янки, який за завданням фсб обходив місто та фіксував геолокації, які, на його думку, використовували Сили оборони.

"Для конспірації фігуранти передавали розвіддані російському спецслужбісту через анонімний чат у месенджері, а також видаляли листування після кожного сеансу зв’язку", - пояснили в СБУ.

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Затримання та підозри