СБУ затримала агента ГРУ РФ, який створив телеграм-канали для коригування ударів по Донеччині. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки на Донеччині затримала місцевого блогера, який виявився агентом російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Чоловік коригував авіаудари рф на Краматорському напрямку за допомогою власних телеграм-каналів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Загальна аудиторія цих інтернет-ресурсів становила майже пів тисячі користувачів.

Через телеграм збирав координати та поширював наративи РФ

Як з’ясувало розслідування, за допомогою інтернет-охоплення агент збирав координати українських військ та передавав їх куратору з РФ. Надалі ці відомості могли використовуватися ворогом для підготовки ракетно-бомбових ударів по Краматорську та прилеглих територіях.

Щоб перевірити деякі розвіддані, фігурант обходив місто та його околиці під виглядом поїздок на дачу.

Крім цього, блогер використовував підконтрольні Телеграм-канали для поширення пропаганди кремля. Зокрема, зловмисник поширював фейки про Сили оборони та оперативну ситуацію на фронті і водночас агітував мешканців громади підтримати збройні угруповання РФ.

Викриття агента ГРУ

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Паралельно було проведено заходи з убезпечення локацій захисників Донеччини.

За матеріалами справи, фігурант потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли публікував антиукраїнські коментарі в соцмережах.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон та комп’ютерну техніку із доказами роботи на воєнну розвідку РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агента за поширення ворожої пропаганди.

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