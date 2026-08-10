СБУ задержала агента ГРУ РФ, создавшего Telegram-каналы для корректировки ударов по Донетчине. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности в Донецкой области задержала местного блогера, который оказался агентом российской военной разведки (более известной как ГРУ). Мужчина корректировал авиаудары РФ на Краматорском направлении с помощью своих Telegram-каналов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Общая аудитория этих интернет-ресурсов составляла почти полтысячи пользователей.
Через Telegram собирал координаты и распространял нарративы РФ
Как выяснило расследование, с помощью интернета агент собирал координаты украинских войск и передавал их куратору из РФ. В дальнейшем эти сведения могли использоваться противником для подготовки ракетно-бомбовых ударов по Краматорску и прилегающим территориям.
Чтобы проверить некоторые разведданные, фигурант обходил город и его окрестности под видом поездок на дачу.
Кроме того, блогер использовал подконтрольные Telegram-каналы для распространения кремлевской пропаганды. В частности, злоумышленник распространял фейки о Силах обороны и оперативной ситуации на фронте и одновременно агитировал жителей громады поддержать вооруженные группировки РФ.
Разоблачение агента ГРУ
Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Параллельно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций защитников Донецкой области.
Согласно материалам дела, фигурант попал в поле зрения российских спецслужб, когда публиковал антиукраинские комментарии в соцсетях.
В ходе обыска у задержанного были изъяты смартфон и компьютерная техника с доказательствами работы на военную разведку РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений агента за распространение вражеской пропаганды.
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50-60 таких спроб , з фото ліквідованих на підлозі ,та кількість агентаів ГРУ РПідерастії впаде втричі.