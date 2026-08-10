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СБУ задержала агента ГРУ РФ, создавшего Telegram-каналы для корректировки ударов по Донетчине. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности в Донецкой области задержала местного блогера, который оказался агентом российской военной разведки (более известной как ГРУ). Мужчина корректировал авиаудары РФ на Краматорском направлении с помощью своих Telegram-каналов. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Общая аудитория этих интернет-ресурсов составляла почти полтысячи пользователей.

Через Telegram собирал координаты и распространял нарративы РФ

Как выяснило расследование, с помощью интернета агент собирал координаты украинских войск и передавал их куратору из РФ. В дальнейшем эти сведения могли использоваться противником для подготовки ракетно-бомбовых ударов по Краматорску и прилегающим территориям.

Чтобы проверить некоторые разведданные, фигурант обходил город и его окрестности под видом поездок на дачу.

Кроме того, блогер использовал подконтрольные Telegram-каналы для распространения кремлевской пропаганды. В частности, злоумышленник распространял фейки о Силах обороны и оперативной ситуации на фронте и одновременно агитировал жителей громады поддержать вооруженные группировки РФ.

Разоблачение агента ГРУ

Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Параллельно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций защитников Донецкой области.

Согласно материалам дела, фигурант попал в поле зрения российских спецслужб, когда публиковал антиукраинские комментарии в соцсетях.

В ходе обыска у задержанного были изъяты смартфон и компьютерная техника с доказательствами работы на военную разведку РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений агента за распространение вражеской пропаганды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны два агента РФ, которые корректировали удары по объектам Сил обороны в Донецкой области, — СБУ. ФОТО

СБУ задержала агента российской военной разведки в Донецкой области
СБУ задержала агента российской военной разведки в Донецкой области
СБУ задержала агента российской военной разведки в Донецкой области

Автор: 

СБУ (21341) ГРУ (120)
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Топ комментарии
+4
затримали - чудово, витягніть всю інформацію і при спробі втекти ліквідуйте.
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10.08.2026 10:32 Ответить
+2
Непогано було б перевірити пів тисячі підписників.
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10.08.2026 10:52 Ответить
+2
під час спроби затримання він чинив опір і був ліквідований....

50-60 таких спроб , з фото ліквідованих на підлозі ,та кількість агентаів ГРУ РПідерастії впаде втричі.
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10.08.2026 12:11 Ответить

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