Задержаны два агента РФ, которые корректировали удары по объектам Сил обороны в Донецкой области, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области двух агентов РФ. Злоумышленники действовали по отдельности на территории Краматорска и Лимана, где корректировали вражеские обстрелы прифронтовых городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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С помощью агентурных данных рашисты надеялись поразить запасные командные пункты, перевалочные базы и логистические склады Сил обороны, воюющих на передовой на восточном направлении.





Шпионаж в Краматорске под видом коммунальных работ

Так, в Краматорске задержан водитель коммунальной автовышки, который корректировал авиаудары по городу.

По данным следствия, фигурант из-за своих пророссийских взглядов был дистанционно завербован оккупантами. Для наведения вражеского огня он собирал координаты артиллерийских позиций Сил обороны в окрестностях Краматорска и передавал их агрессору для нанесения ракетно-дроновых ударов.

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Собранные сведения злоумышленник накапливал на своем смартфоне для дальнейшего "отчета" куратору из РФ.

Для конспирации контактов с врагом агент регулярно удалял переписку, а чтобы подтвердить личность в начале сеанса связи, использовал "пароль-приветствие".

Но это ему не помогло. Сотрудники СБУ задокументировали каждый шаг шпионской деятельности фигуранта и задержали его "на горячем" во время проведения доразведки вблизи военного объекта.

Разведка в Лимане и передача геоданных через "депутата"

В Лимане разоблачен бывший сотрудник местного филиала "Укрзализныци", которого рашисты завербовали через его знакомого — "депутата" из временно оккупированной части территории Донецкой области.

По его инструкциям агент обходил прифронтовый город, чтобы зафиксировать и передать врагу геолокации Сил обороны и защитных сооружений.

После каждой разведывательной вылазки злоумышленник отмечал обнаруженные объекты на картах Google для передачи "связному", который далее отчитывался перед российскими спецслужбами.

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Задержание и подозрение

Контрразведка Службы безопасности задержала фигуранта в Славянске, куда его эвакуировали украинские защитники из прифронтового города.

В ходе обысков у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.