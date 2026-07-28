Агентка РФ из Хмельницкой области "слила" данные о подразделении своего сына-военного и готовила теракт: она проведет за решеткой 15 лет, - СБУ. ФОТО

На основании доказательств, собранных киберспециалистами и следователями Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получила российская агентка, которую СБУ разоблачила в июне 2025 года в Хмельницкой области. По заказу ФСБ она "сливала" рашистам пункты дислокации подразделения, в котором служил ее сын - военнослужащий ВСУ, и готовила теракт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Сотрудники СБУ задержали ее "на горячем", когда злоумышленница выбирала место для установки самодельной бомбы вблизи одной из воинских частей на западе Украины.

Что известно о предательнице?

Как выяснило расследование, осужденной является завербованная врагом сотрудница охранной фирмы в областном центре. В поле зрения ФСБ женщина попала, когда оставляла прокремлевские комментарии в чатах Telegram-каналов.

Установлено, что после вербовки она передавала российской спецслужбе данные о местах временного базирования подразделения ВСУ, в котором проходил службу ее сын.

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"Впоследствии агентка начала отслеживать места дислокации мобильных огневых групп, тренировочных центров и запасных командных пунктов украинских войск", - говорится в сообщении.

Для этого женщина обходила областной центр и прилегающую территорию, где фотографировала объекты, имитируя телефонный разговор.

Готовила взрывы

Впоследствии злоумышленница приобрела компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которое в дальнейшем должна была заложить возле военной базы для дистанционного подрыва.

В ходе обысков у задержанной обнаружен телефон с доказательствами работы на ФСБ и комплектующие для взрывного устройства.

Какое решение принял суд?

По материалам Службы безопасности суд признал фигурантку виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (распространение материалов с призывами к захвату государственной власти);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263-1 (подготовка к незаконному изготовлению взрывного устройства);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

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