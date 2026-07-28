РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12213 посетителей онлайн
Новости Фото Шпионаж в пользу РФ
2 685 13

Агентка РФ из Хмельницкой области "слила" данные о подразделении своего сына-военного и готовила теракт: она проведет за решеткой 15 лет, - СБУ. ФОТО

На основании доказательств, собранных киберспециалистами и следователями Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получила российская агентка, которую СБУ разоблачила в июне 2025 года в Хмельницкой области. По заказу ФСБ она "сливала" рашистам пункты дислокации подразделения, в котором служил ее сын - военнослужащий ВСУ, и готовила теракт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сотрудники СБУ задержали ее "на горячем", когда злоумышленница выбирала место для установки самодельной бомбы вблизи одной из воинских частей на западе Украины.

предательница из Хмельницкой области

Что известно о предательнице?

Как выяснило расследование, осужденной является завербованная врагом сотрудница охранной фирмы в областном центре. В поле зрения ФСБ женщина попала, когда оставляла прокремлевские комментарии в чатах Telegram-каналов.

Установлено, что после вербовки она передавала российской спецслужбе данные о местах временного базирования подразделения ВСУ, в котором проходил службу ее сын.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданского удерживали 36 суток в подвале без еды и воды: СБУ объявила подозрение двум пленным оккупантам

"Впоследствии агентка начала отслеживать места дислокации мобильных огневых групп, тренировочных центров и запасных командных пунктов украинских войск", - говорится в сообщении.

Для этого женщина обходила областной центр и прилегающую территорию, где фотографировала объекты, имитируя телефонный разговор.

Готовила взрывы

Впоследствии злоумышленница приобрела компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которое в дальнейшем должна была заложить возле военной базы для дистанционного подрыва.

В ходе обысков у задержанной обнаружен телефон с доказательствами работы на ФСБ и комплектующие для взрывного устройства.

Какое решение принял суд?

По материалам Службы безопасности суд признал фигурантку виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 (распространение материалов с призывами к захвату государственной власти);
  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263-1 (подготовка к незаконному изготовлению взрывного устройства);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

Читайте: По 15 лет тюрьмы получили трое предателей, которые по указанию россиян корректировали обстрелы Киева и Одесской области

Автор: 

приговор (1369) СБУ (21302) шпионаж (1564) Хмельницкая область (1111)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Трагедія для сина, що має таку матір.
показать весь комментарий
28.07.2026 16:26 Ответить
+10
Якаж тупа путлеровска пізда!
показать весь комментарий
28.07.2026 16:23 Ответить
+4
Агентка була членкинею організації Союз радянських офіцерів, що й досі не заборонена в Україні, та активно діє, а її офіційні члени, керівники місцевих осередків та первинних організацій й надалі за замовою з масковії, ведуть активну підривну терористичну діяльність проти України! Доречі, ця організація офіційно зареєстрована в Мінюсті України!
показать весь комментарий
28.07.2026 16:36 Ответить

Загрузка...

 
 