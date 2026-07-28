Держали гражданского 36 суток в подвале без еды и воды: СБУ объявила подозрение двум пленным оккупантам

Служба безопасности и прокуратура собрали доказательную базу в отношении двух военнослужащих РФ, которые похитили и удерживали в плену мирного жителя Харьковской области во время боевых действий на севере региона в апреле 2026 года. Злоумышленники 36 суток удерживали его в подвале захваченного дома и угрожали убийством в случае попытки побега.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Украинские военные в ходе контрнаступления освободили пострадавшего и задержали обоих рашистов. В настоящее время фигуранты находятся под стражей.

Речь идет о военнослужащих 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа ВС РФ - Денисе Агапове с позывным "Нижний" и Романе Сокове - "Зефир".

Как выяснило расследование, весной этого года они в составе вооруженных группировок страны-агрессора атаковали приграничный поселок Чугуевского района.

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36 суток в подвале без еды и воды

"Тогда злоумышленники захватили частный дом, а в подвальном помещении дома незаконно удерживали местного жителя. Там мужчину на длительное время оставляли без еды и воды, санитарных условий и доступа к свежему воздуху", - говорится в сообщении.

Находясь в захваченном доме, рашисты надеялись дождаться прибытия дополнительных подразделений армии РФ.

Но этого не произошло. Силы обороны Украины выбили рашистов с занятых позиций, освободили пострадавшего и взяли в плен обоих фигурантов.

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