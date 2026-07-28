Тримали цивільного 36 діб у підвалі без їжі та води: СБУ оголосила підозру двом полоненим окупантам

Служба безпеки та прокуратура зібрали доказову базу на двох військових РФ, які викрали та ув’язнили цивільного мешканця Харківщини під час боїв на півночі регіону у квітні 2026 року. Зловмисники 36 діб тримали його у підвалі захопленого будинку і погрожували вбивством при спробі втечі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Українські військові під час контрнаступу звільнили потерпілого і затримали обох рашистів. Наразі фігуранти перебувають під вартою.

Йдеться про військовослужбовців 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу зс рф - Дениса Агапова із позивним Нижній та Романа Сокова - Зефір.

Як з’ясувало розслідування, навесні цього року вони у складі збройних угруповань країни-агресора атакували прикордонне селище Чугуївського району.

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36 діб у підвалі без їжі та води

"Тоді зловмисники захопили приватне домоволодіння, а у підвальному приміщенні будинку незаконно утримували місцевого мешканця. Там чоловіка на тривалий час залишали без їжі та води, санітарних умов та доступу свіжого повітря", - йдеться у повідомленні.

Перебуваючи в захопленому помешканні, рашисти сподівалися дочекатися прибуття додаткових підрозділів армії РФ..

Але цього не сталося. Сили оборони України вибили рашистів із зайнятих позицій, звільнили потерпілого і взяли в полон обох фігурантів.

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Підозра