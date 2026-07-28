Тримали цивільного 36 діб у підвалі без їжі та води: СБУ оголосила підозру двом полоненим окупантам
Служба безпеки та прокуратура зібрали доказову базу на двох військових РФ, які викрали та ув’язнили цивільного мешканця Харківщини під час боїв на півночі регіону у квітні 2026 року. Зловмисники 36 діб тримали його у підвалі захопленого будинку і погрожували вбивством при спробі втечі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Українські військові під час контрнаступу звільнили потерпілого і затримали обох рашистів. Наразі фігуранти перебувають під вартою.
Йдеться про військовослужбовців 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу зс рф - Дениса Агапова із позивним Нижній та Романа Сокова - Зефір.
Як з’ясувало розслідування, навесні цього року вони у складі збройних угруповань країни-агресора атакували прикордонне селище Чугуївського району.
36 діб у підвалі без їжі та води
"Тоді зловмисники захопили приватне домоволодіння, а у підвальному приміщенні будинку незаконно утримували місцевого мешканця. Там чоловіка на тривалий час залишали без їжі та води, санітарних умов та доступу свіжого повітря", - йдеться у повідомленні.
Перебуваючи в захопленому помешканні, рашисти сподівалися дочекатися прибуття додаткових підрозділів армії РФ..
Але цього не сталося. Сили оборони України вибили рашистів із зайнятих позицій, звільнили потерпілого і взяли в полон обох фігурантів.
Підозра
- Слідчі Служби безпеки повідомили Агапову та Сокову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема жорстоке поводження з цивільним населенням).
- Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
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