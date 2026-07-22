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Новини Відео Полонені окупанти Українські спецпризначенці у російському тилу
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Оператори ССО захопили в полон військового РФ із Придністров’я та здобули цінні розвіддані. ВIДЕО

Оператори 4-го полку ССО здійснили наліт на позицію противника та взяли полоненого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил спецоперацій.

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Деталі успішної операції

Як зазначається, у літній період "зеленка" вносить корективи у хід бойових дій.

"Саме завдяки маскуванню оператори 3-го загону під час проведення спеціальних дій вчасно виявили позицію ворога, непомітно підійшли до противника та здійснили наліт, завдавши вогневого ураження", - йдеться у повідомленні.

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В результаті успішних дій оператори 4 полку ССО взяли в полон військовослужбовця РФ, який виявився громадянином самопроголошеного "Придністров'я".

Захоплено цінні розвіддані

Також захоплено ворожу зброю, засоби зв'язку, особисті речі й, що найважливіше, - цінні розвідувальні дані про противника.

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полон (1716) бойові дії (6141) ССО Сили спеціальних операцій (723) війна в Україні (8788)
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Топ коментарі
+5
там де ср* ний лаптестан , там нема миру ...
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22.07.2026 14:10 Відповісти
+4
Молдовани, як китайські мудреці, сидять на березі Дністра і чекають коли повз них пропливе труп Придністров'я
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22.07.2026 14:31 Відповісти
+2
ти читати вмієш? у лаптєногого паспорт придністров'я,а воює він в рашистські банді. Там і з паспортами Нігерії воюють, Танзанії і північної кореї.Ти ж не питаєш, як погодна на далекому сході
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22.07.2026 14:25 Відповісти

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