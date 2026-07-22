Операторы ССО взяли в плен военнослужащего РФ из Приднестровья и получили ценные разведданные. ВИДЕО

Бойцы 4-го полка ССО совершили налет на позицию противника и взяли пленного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил спецопераций.

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Подробности успешной операции

Как отмечается, в летний период "зеленка" вносит коррективы в ход боевых действий.

"Именно благодаря маскировке операторы 3-го отряда во время проведения специальных действий своевременно обнаружили позицию врага, незаметно подошли к противнику и совершили налет, нанеся огневое поражение", - говорится в сообщении.

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В результате успешных действий операторы 4-го полка ССО взяли в плен военнослужащего РФ, который оказался гражданином самопровозглашенного "Приднестровья".

Захвачены ценные разведданные

Также захвачены вражеское оружие, средства связи, личные вещи и, что самое важное, - ценные разведывательные данные о противнике.

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