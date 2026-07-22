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Новости Видео Пленные оккупанты Украинский спецназ на оккупированной территории
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Операторы ССО взяли в плен военнослужащего РФ из Приднестровья и получили ценные разведданные. ВИДЕО

Бойцы 4-го полка ССО совершили налет на позицию противника и взяли пленного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил спецопераций.

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Подробности успешной операции

Как отмечается, в летний период "зеленка" вносит коррективы в ход боевых действий.

"Именно благодаря маскировке операторы 3-го отряда во время проведения специальных действий своевременно обнаружили позицию врага, незаметно подошли к противнику и совершили налет, нанеся огневое поражение", - говорится в сообщении.

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В результате успешных действий операторы 4-го полка ССО взяли в плен военнослужащего РФ, который оказался гражданином самопровозглашенного "Приднестровья".

Захвачены ценные разведданные

Также захвачены вражеское оружие, средства связи, личные вещи и, что самое важное, - ценные разведывательные данные о противнике.

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плен (2739) боевые действия (6365) ССО (729) война в Украине (8723)
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Топ комментарии
+6
там де ср* ний лаптестан , там нема миру ...
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22.07.2026 14:10 Ответить
+6
Молдовани, як китайські мудреці, сидять на березі Дністра і чекають коли повз них пропливе труп Придністров'я
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22.07.2026 14:31 Ответить
+2
ти читати вмієш? у лаптєногого паспорт придністров'я,а воює він в рашистські банді. Там і з паспортами Нігерії воюють, Танзанії і північної кореї.Ти ж не питаєш, як погодна на далекому сході
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22.07.2026 14:25 Ответить

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