Спецпризначенці проникли в тил ворога на Північно-Слобожанському напрямку і влаштували засідку: знищено 13 окупантів. ВIДЕО

Група "А" 1-го загону 144-го центру Сил спеціальних операцій провела спеціальні дії на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Спецпризначенці  проникли на підконтрольну ворогу територію

Як зазначається, оператори ССО пройшли за межу крайніх українських позицій та тихо проникли на підконтрольну ворогу територію. Після проведеної дорозвідки, спешели здійснили наліт, знищивши росіян в бліндажі та на вогневих позиціях.

Після ACE report (Ammunition, Casualties, Equipment), спецпризначенці ССО ухвалили рішення залишитися на ночівлю на захоплених позиціях і там здійснити засідку на ворожі групи підкріплення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни ССО знов провели успішні дії в тилу ворога: знищені троє військовослужбовців РФ і їхній транспорт, захоплено документи та зброю ліквідованих.

Скільки окупантів ліквідовано?

Завдяки рішучим діям операторів, злагодженій роботі БПЛА та мінометних розрахунків, вдалося знищити ще кілька штурмових груп ворога. За результатами спеціальних дій підтверджено знищення 13 росіян!

Група ССО успішно провела ексфільтрацію і готується до наступного завдання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська ДРГ зайшла у тил росіянам поблизу Горлівки та ліквідувала групу окупантів на трьох автомобілях.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що група ССО зайшла в тил до ворога на Північно-Слобожанському напрямку, зблизька знищила окупантів та захопила їхні документи. Також зазначалося, що воїни ССО знищили російську ДРГ в Ямполі на Донеччині.

В нас є загін спеціального призначення "Слуги", їх потрібно закинути в тил ворога і там настане колапс і біда.
показати весь коментар
21.10.2025 09:10
Повтікають знову на помийки, звідки вони були набрані або поповнять "батальйон Монако".
показати весь коментар
21.10.2025 09:56
"Слуги" і "квартал" це два спецпідрозділи, які грабують Україну і ніші ЗСУ. Вони з ворогом воювати не вміють, вони заточені виключно красти, красти і ще раз красти під дахом Найвєлічайшого Лідера Всесвіту. А їх "спец" татаров може "знищити всіх чеченців", якщо вони підуть знову на Київ. Юзік взяв шефство над "силовиками" і витрушує бізнес. Нарід 73% це проковтнув із задоволенням.
показати весь коментар
21.10.2025 10:14
Цей загін ****** «Служки» гадить успішно з 2019 року в Урядовому кварталі та на посадах визначених Оманським з ухилянтом!
Деякі з них, потім у «дивний спосіб», як і бакай з ДУС часів кучми, тікають за кордон!!
показати весь коментар
21.10.2025 10:19
Почему Украина не наступает на Мелитополь? Там можно уже освобождать огромные участки территорий от врага! Вот это будет нежданчик - возвращение Украины домой!
показати весь коментар
21.10.2025 09:12
4 роки беруть Київ за три дні.
показати весь коментар
21.10.2025 10:18
Красунчики!
показати весь коментар
21.10.2025 10:12
Спецпризначенці не просто молодці, а герої нашого часу, не ті ОПешні бариги, що кожного дня показують себе на шмарафоні і відосах. Дякую вам!!!Слава Україні. Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
21.10.2025 10:16
 
 