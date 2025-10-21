Спецпризначенці проникли в тил ворога на Північно-Слобожанському напрямку і влаштували засідку: знищено 13 окупантів. ВIДЕО

Група "А" 1-го загону 144-го центру Сил спеціальних операцій провела спеціальні дії на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Спецпризначенці проникли на підконтрольну ворогу територію

Як зазначається, оператори ССО пройшли за межу крайніх українських позицій та тихо проникли на підконтрольну ворогу територію. Після проведеної дорозвідки, спешели здійснили наліт, знищивши росіян в бліндажі та на вогневих позиціях.

Після ACE report (Ammunition, Casualties, Equipment), спецпризначенці ССО ухвалили рішення залишитися на ночівлю на захоплених позиціях і там здійснити засідку на ворожі групи підкріплення.

Скільки окупантів ліквідовано?

Завдяки рішучим діям операторів, злагодженій роботі БПЛА та мінометних розрахунків, вдалося знищити ще кілька штурмових груп ворога. За результатами спеціальних дій підтверджено знищення 13 росіян!

Група ССО успішно провела ексфільтрацію і готується до наступного завдання.

Що передувало?

