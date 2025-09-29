УКР
Воїни ССО знов провели успішні дії в тилу ворога: знищені троє військовослужбовців РФ і їхній транспорт, захоплено документи та зброю ліквідованих. ВIДЕО

Воїни 73 морського центру ССО разом з бійцями ГУР МО вкотре провели спеціальні дії в тилу ворога на його ж території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Як зазначається, бойова група провела спеціальну розвідку в одній з областей РФ. Під час неї оператори організували засідку на рухомий транспорт противника. В результаті злагоджених дій спецпризначенців були знищені троє військовослужбовців РФ та їхній транспорт.

"Після виконання низки задач на території ворога хлопці повернулися до України з документами та зброєю знищеного противника.

На згадку також прихопили і автономний датчик руху, якими прикордонна служба ФСБ росії обладнує периметр державного кордону", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ССО провели успішні дії в тилу РФ, здійснивши засідку на транспорт російських окупантів.

бойові дії (4690) ССО Сили спеціальних операцій (567) ГУР (691)
Повезло московітам, що попали до рук Хліборобів України, уже «сруськаі харошиї»!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!
показати весь коментар
29.09.2025 09:49 Відповісти
это обычный датчик движения если его доработать и поставить передатчик с антеной то можно вылавливать орков по посадкам
показати весь коментар
29.09.2025 11:12 Відповісти
 
 