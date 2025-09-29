Воїни ССО знов провели успішні дії в тилу ворога: знищені троє військовослужбовців РФ і їхній транспорт, захоплено документи та зброю ліквідованих. ВIДЕО
Воїни 73 морського центру ССО разом з бійцями ГУР МО вкотре провели спеціальні дії в тилу ворога на його ж території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.
Як зазначається, бойова група провела спеціальну розвідку в одній з областей РФ. Під час неї оператори організували засідку на рухомий транспорт противника. В результаті злагоджених дій спецпризначенців були знищені троє військовослужбовців РФ та їхній транспорт.
"Після виконання низки задач на території ворога хлопці повернулися до України з документами та зброєю знищеного противника.
На згадку також прихопили і автономний датчик руху, якими прикордонна служба ФСБ росії обладнує периметр державного кордону", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ССО провели успішні дії в тилу РФ, здійснивши засідку на транспорт російських окупантів.
