Воїни ССО знов провели успішні дії в тилу ворога: знищені троє військовослужбовців РФ і їхній транспорт, захоплено документи та зброю ліквідованих. ВIДЕО

Воїни 73 морського центру ССО разом з бійцями ГУР МО вкотре провели спеціальні дії в тилу ворога на його ж території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Як зазначається, бойова група провела спеціальну розвідку в одній з областей РФ. Під час неї оператори організували засідку на рухомий транспорт противника. В результаті злагоджених дій спецпризначенців були знищені троє військовослужбовців РФ та їхній транспорт.

"Після виконання низки задач на території ворога хлопці повернулися до України з документами та зброєю знищеного противника.

На згадку також прихопили і автономний датчик руху, якими прикордонна служба ФСБ росії обладнує периметр державного кордону", - йдеться у повідомленні.

