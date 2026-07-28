Агентка РФ з Хмельниччини "злила" дані про підрозділ сина-військового та готувала теракт: вона проведе за ґратами 15 років, - СБУ. ФОТО

За доказовою базою кіберфахівців та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримала російська агентка, яку СБУ викрила у червні 2025 року на Хмельниччині. На замовлення фсб вона "зливала" рашистам пункти дислокації підрозділу, в якому служив її син-військовий ЗСУ, і готувала теракт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Співробітники СБУ затримали її "на гарячому", коли зловмисниця обирала місце для закладання саморобної бомби поблизу однієї з військових частин на заході України.

Що про зрадицю відомо?

Як з’ясувало розслідування, засудженою є завербована ворогом працівниця охоронної фірми в обласному центрі. До уваги фсб жінка потрапила, коли залишала прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

Встановлено, що після вербування вона передавала російській спецслужбі дані про місця тимчасового базування підрозділу ЗСУ, в якому проходив службу її син.

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"Згодом агентка почала відстежувати місця дислокації мобільних вогневих груп, тренувальних центрів та запасних командних пунктів українських військ", - йдеться у повідомленні.

Для цього жінка обходила обласний центр та прилеглу територію, де фотографувала об’єкти, імітуючи телефонну розмову.

Готувала підриви

Надалі зловмисниця придбала складові для виготовлення саморобного вибухового пристрою, який у подальшому мала закласти біля військової бази для дистанційного підриву.

Під час обшуків у затриманої виявлено телефон із доказами роботи на фсб та комплектуючі до вибухового пристрою.

Що вирішив суд?

За матеріалами Служби безпеки суд визнав фігурантку винною за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263-1 (готування до незаконного виготовлення вибухового пристрою);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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