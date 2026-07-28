Агентка РФ з Хмельниччини "злила" дані про підрозділ сина-військового та готувала теракт: вона проведе за ґратами 15 років, - СБУ. ФОТО
За доказовою базою кіберфахівців та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримала російська агентка, яку СБУ викрила у червні 2025 року на Хмельниччині. На замовлення фсб вона "зливала" рашистам пункти дислокації підрозділу, в якому служив її син-військовий ЗСУ, і готувала теракт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Співробітники СБУ затримали її "на гарячому", коли зловмисниця обирала місце для закладання саморобної бомби поблизу однієї з військових частин на заході України.
Що про зрадицю відомо?
Як з’ясувало розслідування, засудженою є завербована ворогом працівниця охоронної фірми в обласному центрі. До уваги фсб жінка потрапила, коли залишала прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.
Встановлено, що після вербування вона передавала російській спецслужбі дані про місця тимчасового базування підрозділу ЗСУ, в якому проходив службу її син.
"Згодом агентка почала відстежувати місця дислокації мобільних вогневих груп, тренувальних центрів та запасних командних пунктів українських військ", - йдеться у повідомленні.
Для цього жінка обходила обласний центр та прилеглу територію, де фотографувала об’єкти, імітуючи телефонну розмову.
Готувала підриви
Надалі зловмисниця придбала складові для виготовлення саморобного вибухового пристрою, який у подальшому мала закласти біля військової бази для дистанційного підриву.
Під час обшуків у затриманої виявлено телефон із доказами роботи на фсб та комплектуючі до вибухового пристрою.
Що вирішив суд?
За матеріалами Служби безпеки суд визнав фігурантку винною за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади);
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263-1 (готування до незаконного виготовлення вибухового пристрою);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
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