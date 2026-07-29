Затримано двох агентів РФ, які коригували удари по об’єктах Сил оборони на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині двох агентів РФ. Зловмисники діяли порізно на території Краматорська та Лимана, де коригували ворожі обстріли прифронтових міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За допомогою агентурних даних рашисти сподівались уразити запасні командні пункти, перевальні бази та логістичні склади Сил оборони, які воюють на передовій на східному напрямку.





Шпигування у Краматорську під виглядом комунальних робіт

Так, у Краматорську затримано водія комунальної автовишки, який коригував повітряні удари по місту.

За даними слідства, фігурант через свої проросійські погляди був дистанційно завербований окупантами. Для наведення ворожого вогню він збирав координати артилерійських позицій Сил оборони на околицях Краматорська та передавав їх агресору для завдання ракетно-дронових ударів.

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Зібрані відомості зловмисник накопичував на своєму смартфоні для подальшого "звіту" куратору з РФ.

Для конспірації контактів з ворогом агент регулярно видаляв листування, а щоб підтвердити особу на початку сеансу зв’язку, використовував "пароль-привітання".

Але це йому не допомогло. Співробітники СБУ задокументували кожен крок шпигунської активності фігуранта і затримали "на гарячому" під час проведення дорозвідки поблизу військового об’єкта.

Розвідка у Лимані та передача геоданих через "депутата"

У Лимані викрито експрацівника місцевої філії "Укрзалізниці", якого рашисти завербували через його знайомого - "депутата" з тимчасово окупованої частини території Донеччини.

За його інструкціями агент обходив прифронтове місто, щоб зафіксувати і передати ворогу геолокації Сил оборони та захисних споруд.

Після кожної розвідвилазки зловмисник позначав виявлені об’єкти на гугл-картах для передачі "зв’язковому", який далі звітував перед російськими спецслужбістами.

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Затримання та підозра

Контррозвідка Служби безпеки затримала фігуранта у Слов'янську, куди його евакуювали українські оборонці з прифронтового міста.

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.