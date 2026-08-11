Готував нові удари по енергетиці та вчився за підручниками РФ: у Кропивницькому затримали ворожого агента, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала у Кропивницькому ще одного агента РФ, який готував нові ракетно-дронові атаки ворога по об’єктах паливно-енергетичного комплексу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Які об'єкти цікавили зрадника?

Серед пріоритетних "цілей", які для фігуранта визначив куратор, були місцеві нафтобази, склади пально-мастильних матеріалів, а також опорні електростанції.

Завданням агента було знайти потрібні об’єкти, зняти їх на камеру і передати відповідні координати.

Для цього він об’їжджав обласний центр та прилеглі райони області на своєму авто.

"Також фігурант відстежував бойові позиції української ППО та наслідки попередніх обстрілів", - додали в СБУ.

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Що про зрадника відомо?

За матеріалами справи, підготовкою ворожих ударів займався завербований рашистами місцевий ухилянт з прокремлівськими поглядами.

Встановлено, що зловмисник не тільки пройшов агентурний інструктаж від куратора з РФ, а й вивчав тонкощі проведення розвідки через посібники російських військово-навчальних закладів, які знайшов в Інтернеті.

Затримання та підозра

Кіберфахівці та слідчі СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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