Готував нові удари по енергетиці та вчився за підручниками РФ: у Кропивницькому затримали ворожого агента, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки затримала у Кропивницькому ще одного агента РФ, який готував нові ракетно-дронові атаки ворога по об’єктах паливно-енергетичного комплексу України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Які об'єкти цікавили зрадника?
Серед пріоритетних "цілей", які для фігуранта визначив куратор, були місцеві нафтобази, склади пально-мастильних матеріалів, а також опорні електростанції.
Завданням агента було знайти потрібні об’єкти, зняти їх на камеру і передати відповідні координати.
Для цього він об’їжджав обласний центр та прилеглі райони області на своєму авто.
"Також фігурант відстежував бойові позиції української ППО та наслідки попередніх обстрілів", - додали в СБУ.
Що про зрадника відомо?
За матеріалами справи, підготовкою ворожих ударів займався завербований рашистами місцевий ухилянт з прокремлівськими поглядами.
Встановлено, що зловмисник не тільки пройшов агентурний інструктаж від куратора з РФ, а й вивчав тонкощі проведення розвідки через посібники російських військово-навчальних закладів, які знайшов в Інтернеті.
Затримання та підозра
- Кіберфахівці та слідчі СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.
- Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
- Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
- Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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