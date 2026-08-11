Готовил новые удары по энергетике и учился по учебникам РФ: в Кропивницком задержали вражеского агента, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Кропивницком еще одного агента РФ, который готовил новые ракетно-дроновые атаки противника на объекты топливно-энергетического комплекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Какие объекты интересовали предателя?

Среди приоритетных "целей", которые для фигуранта определил куратор, были местные нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов, а также опорные электростанции.

Задачей агента было найти нужные объекты, снять их на камеру и передать соответствующие координаты.

Для этого он объезжал областной центр и прилегающие районы области на своей машине.

"Также фигурант отслеживал боевые позиции украинской ПВО и последствия предыдущих обстрелов", - добавили в СБУ.

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Что известно о предателе?

Согласно материалам дела, подготовкой вражеских ударов занимался завербованный рашистами местный уклонист с прокремлевскими взглядами.

Установлено, что злоумышленник не только прошел агентурный инструктаж от куратора из РФ, но и изучал тонкости проведения разведки по пособиям российских военно-учебных заведений, которые нашел в Интернете.

Задержание и подозрение

Киберспециалисты и следователи СБУ разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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