Готовил новые удары по энергетике и учился по учебникам РФ: в Кропивницком задержали вражеского агента, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала в Кропивницком еще одного агента РФ, который готовил новые ракетно-дроновые атаки противника на объекты топливно-энергетического комплекса Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Какие объекты интересовали предателя?
Среди приоритетных "целей", которые для фигуранта определил куратор, были местные нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов, а также опорные электростанции.
Задачей агента было найти нужные объекты, снять их на камеру и передать соответствующие координаты.
Для этого он объезжал областной центр и прилегающие районы области на своей машине.
"Также фигурант отслеживал боевые позиции украинской ПВО и последствия предыдущих обстрелов", - добавили в СБУ.
Что известно о предателе?
Согласно материалам дела, подготовкой вражеских ударов занимался завербованный рашистами местный уклонист с прокремлевскими взглядами.
Установлено, что злоумышленник не только прошел агентурный инструктаж от куратора из РФ, но и изучал тонкости проведения разведки по пособиям российских военно-учебных заведений, которые нашел в Интернете.
Задержание и подозрение
- Киберспециалисты и следователи СБУ разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.
- Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.
- Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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