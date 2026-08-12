Воевали против Сил обороны на Донетчине и Харьковщине: еще трое предателей получили по 15 лет, - СБУ

Еще трое предателей, перешедших на сторону врага и воевавших против Украины на восточном фронте, были приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, Силы обороны взяли их в плен во время непрерывных боев на Покровском и Харьковском направлениях.

Что известно об осужденных

Одним из осужденных является житель временно оккупированного Донецка, который еще в 2014 году присоединился к созданной рашистами "народной милиции ДНР".

После начала полномасштабной войны его назначили на должность стрелка 5-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 110-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. В рядах вражеской группировки предатель участвовал в боевых действиях вблизи Угледара. Впоследствии его перебросили на Покровское направление для атаки позиций ВСУ в районе поселка Затишок, где в сентябре 2025 года его взяли в плен украинские защитники.

Также тюремный срок получил уроженец Макеевки, который заключил контракт с Минобороны РФ на прохождение службы в 9-м мотострелковом полку 18-й мотострелковой дивизии армии страны-агрессора в должности стрелка.

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В рядах рашистов фигурант сначала возводил фортификационные сооружения в районе временно оккупированного Беловодска Луганской области. В январе 2026 года его направили штурмовать позиции украинских военных недалеко от поселка Зеленое в Харьковской области. Однако прослужил он там недолго и вскоре был задержан Силами обороны.

Еще один предатель осенью 2025 года "мобилизовался" в состав 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии Центрального военного округа РФ.

После подготовки на полигоне его отправили штурмовать позиции защитников Донецкой области на Краматорском направлении. Менее чем через месяц украинские защитники взяли злоумышленника в плен возле поселка Заречное.

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Государственная измена

Отмечается, что суд признал вражеских пособников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность).

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