Военного приговорили к 15 годам за государственную измену, дезертирство и подготовку теракта

Вознесеновский районный суд Запорожья приговорил военнослужащего к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в государственной измене, дезертирстве и изготовлении самодельного взрывного устройства по заданию российских спецслужб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

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"По результатам публичного обвинения прокуроров Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Вознесеновский районный суд г. Запорожья признал военнослужащего виновным в государственной измене, дезертирстве, завершенном покушении на незаконное приобретение, ношение и хранение взрывчатого вещества, а также в незаконном изготовлении взрывчатого вещества (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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В суде прокуроры доказали, что в октябре 2024 года военнослужащий самовольно покинул место службы в Донецкой области с целью уклонения от прохождения службы. В воинскую часть он не возвращался более семи месяцев и был задержан только 29 мая 2025 года.

Выполнял задания спецслужб РФ

Находясь вне службы, он добровольно установил связь с представителем спецслужб РФ через мессенджер Telegram и согласился за денежное вознаграждение выполнять задания, направленные на оказание помощи государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

Во исполнение указаний куратора осужденный прибыл в Запорожье, арендовал квартиру, получил координаты тайника и забрал предмет, который считал боевой тротиловой шашкой. Впоследствии он приобрел необходимые химические компоненты и во время видеосвязи в режиме реального времени изготовил особо опасное взрывчатое вещество - триперекись ацетона (ТАТР), которое планировал использовать вместе с тротиловой шашкой для создания самодельного взрывного устройства.

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Как установлено судом, предмет, изъятый из тайника, был имитационным средством, подготовленным правоохранительными органами в рамках операции по контролю за совершением преступления. При этом осужденный был убежден, что незаконно приобрел настоящее взрывчатое вещество, перевез его в арендованную квартиру и хранил там.

Обвиняемый вину не признал

Несмотря на непризнание вины, причастность обвиняемого к совершению преступлений подтверждена доказательствами, собранными в ходе уголовного производства, в частности, результатами следственных действий, вещественными доказательствами и заключениями судебных экспертиз, которые подтвердили, что изготовленное им вещество является триперекисью ацетона (ТАТР), относящейся к категории чрезвычайно опасных взрывчатых веществ.

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Изучив представленные стороной обвинения доказательства, суд признал их достаточными для доказательства вины обвиняемого, вынес обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.