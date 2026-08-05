Військового засудили до 15 років за держзраду, дезертирство та підготовку теракту

Вознесенівський районний суд Запоріжжя засудив військовослужбовця до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у державній зраді, дезертирстві та підготовці саморобного вибухового пристрою за завданням російських спецслужб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

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"За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Вознесенівський районний суд м. Запоріжжя визнав винним військовослужбовця у державній зраді, дезертирстві, закінченому замаху на незаконне придбання, носіння та зберігання вибухової речовини, а також незаконному виготовленні вибухової речовини (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 КК України)", - ідеться в повідомленні.

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У суді прокурори довели, що у жовтні 2024 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби в Донецькій області з метою ухилення від її проходження. До військової частини він не повертався понад сім місяців і був затриманий лише 29 травня 2025 року.

Виконував завдання спецслужб РФ

Перебуваючи поза службою, він добровільно встановив зв'язок із представником спецслужб рф через месенджер Telegram та погодився за грошову винагороду виконувати завдання, спрямовані на надання допомоги державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України.

На виконання вказівок куратора засуджений прибув до Запоріжжя, орендував квартиру, отримав координати схрону та забрав предмет, який вважав бойовою тротиловою шашкою. Надалі він придбав необхідні хімічні компоненти та під час відеозв'язку в режимі реального часу виготовив особливо небезпечну вибухову речовину — триперекис ацетону (ТАТР), яку планував використати разом із тротиловою шашкою для створення саморобного вибухового пристрою.

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Як встановлено судом, предмет, отриманий зі схрону, був імітаційним засобом, підготовленим правоохоронцями в межах контролю за вчиненням злочину. Водночас засуджений був переконаний, що незаконно придбав справжню вибухову речовину, перевіз її до орендованої квартири та зберігав.

Обвинувачений вини не визнав

Попри невизнання вини, причетність обвинуваченого до вчинення злочинів підтверджено зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема результатами слідчих дій, речовими доказами та висновками судових експертиз, якими підтверджено, що виготовлена ним речовина є триперекисом ацетону (ТАТР), який належить до категорії надзвичайно небезпечних вибухових речовин.

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Дослідивши надані стороною обвинувачення докази, суд визнав їх достатніми для доведення вини обвинуваченого, ухвалив обвинувальний вирок та призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.