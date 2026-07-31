15 років тюрми отримав військовий, який після дезертирства працював на спецслужби РФ, - прокуратура

Фастівський міськрайонний суд Київської області засудив до 15 років позбавлення волі військовослужбовця, який після дезертирства почав працювати на російські спецслужби. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію про військові об'єкти, виконував диверсійні завдання та погодився підпалювати військову техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Центрального регіону, чоловіка визнано винним у державній зраді, дезертирстві та умисному пошкодженні майна шляхом підпалу.

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За матеріалами справи, у травні 2024 року мобілізований військовослужбовець самовільно залишив одну з військових частин у Київській області. Через кілька місяців, перебуваючи поза місцем служби, він через Telegram встановив зв'язок із представником російських спецслужб і погодився виконувати його завдання за грошову винагороду.

За вказівками куратора обвинувачений наносив провокаційні написи на об'єкти інфраструктури, фотографував і знімав на відео військові об'єкти та техніку, визначав їхні координати й передавав ці дані представнику спецслужб РФ.

Також, за даними слідства, чоловік виконав так зване "тестове" завдання – підпалив сміттєвий бак, надіслав замовнику відеозвіт і погодився в майбутньому підпалювати військову техніку та інші об'єкти військового призначення.

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Окрім цього, слідство встановило, що в лютому 2025 року через особистий конфлікт він підпалив автомобіль місцевого жителя, завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Суд призначив обвинуваченому 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювали співробітники Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області.

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