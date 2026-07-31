15 лет тюрьмы получил военный, который после дезертирства работал на спецслужбы РФ, — прокуратура

Фастовский городской районный суд Киевской области приговорил к 15 годам лишения свободы военнослужащего, который после дезертирства начал работать на российские спецслужбы. По данным следствия, он передавал врагу информацию о военных объектах, выполнял диверсионные задания и согласился поджигать военную технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Центрального региона, мужчину признали виновным в государственной измене, дезертирстве и умышленном повреждении имущества путем поджога.

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Согласно материалам дела, в мае 2024 года мобилизованный военнослужащий самовольно покинул одну из воинских частей в Киевской области. Через несколько месяцев, находясь вне места службы, он через Telegram установил связь с представителем российских спецслужб и согласился выполнять его задания за денежное вознаграждение.

По указаниям куратора обвиняемый наносил провокационные надписи на объекты инфраструктуры, фотографировал и снимал на видео военные объекты и технику, определял их координаты и передавал эти данные представителю спецслужб РФ.

Также, по данным следствия, мужчина выполнил так называемое "тестовое" задание — поджог мусорный бак, отправил заказчику видеоотчет и согласился в будущем поджигать военную технику и другие объекты военного назначения.

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Кроме того, следствие установило, что в феврале 2025 года из-за личного конфликта он поджог автомобиль местного жителя, нанеся потерпевшему материальный ущерб.

Суд приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Досудебное расследование проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

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