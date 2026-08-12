Воювали проти Сил оборони на Донеччині та Харківщині: ще троє зрадників отримали по 15 років, - СБУ

Ще троє зрадників, які перейшли на бік ворога та воювали проти України на східному фронті, отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, Сили оборони взяли їх у полон під час безперервних боїв на Покровському та Харківському напрямках.

Що відомо про засуджених

Одним із засуджених є мешканець тимчасово окупованого Донецька, який ще у 2014 році приєднався до створеної рашистами "народної міліції ДНР".

Після початку повномасштабної війни його призначили на посаду стрільця 5-ї стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону 110-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ. У лавах ворожого угруповання зрадник брав участь у бойових діях поблизу Вугледара. Згодом його перекинули на Покровський напрямок атакувати позиції ЗСУ в районі селища Затишок, де у вересні 2025 року його взяли в полон українські захисники.

Також тюремний строк отримав уродженець Макіївки, який уклав контракт з міноборони РФ на проходження служби у 9-му мотострілецькому полку 18-ї мотострілецької дивізії армії країни-агресора на посаді стрільця.

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У лавах рашистів фігурант спочатку будував фортифікаційні споруди в районі тимчасово окупованого Біловодська Луганської області. У січні 2026 року його направили штурмувати позиції українських військових неподалік селища Зелене на Харківщині. Однак провоював він там недовго і невдовзі був затриманий Силами оборони.

Ще один зрадник восени 2025 року "мобілізувався" до складу 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії Центрального військового округу РФ.

Після підготовки на полігоні його відправили штурмувати позиції оборонців Донеччини на Краматорському напрямку. Менше ніж через місяць українські захисники взяли зловмисника у полон біля селища Зарічне.

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Державна зрада

Зазначається, що суд визнав ворожих поплічників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

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