Воювали проти Сил оборони на Донеччині та Харківщині: ще троє зрадників отримали по 15 років, - СБУ
Ще троє зрадників, які перейшли на бік ворога та воювали проти України на східному фронті, отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Сили оборони взяли їх у полон під час безперервних боїв на Покровському та Харківському напрямках.
Що відомо про засуджених
- Одним із засуджених є мешканець тимчасово окупованого Донецька, який ще у 2014 році приєднався до створеної рашистами "народної міліції ДНР".
Після початку повномасштабної війни його призначили на посаду стрільця 5-ї стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону 110-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ. У лавах ворожого угруповання зрадник брав участь у бойових діях поблизу Вугледара. Згодом його перекинули на Покровський напрямок атакувати позиції ЗСУ в районі селища Затишок, де у вересні 2025 року його взяли в полон українські захисники.
- Також тюремний строк отримав уродженець Макіївки, який уклав контракт з міноборони РФ на проходження служби у 9-му мотострілецькому полку 18-ї мотострілецької дивізії армії країни-агресора на посаді стрільця.
У лавах рашистів фігурант спочатку будував фортифікаційні споруди в районі тимчасово окупованого Біловодська Луганської області. У січні 2026 року його направили штурмувати позиції українських військових неподалік селища Зелене на Харківщині. Однак провоював він там недовго і невдовзі був затриманий Силами оборони.
- Ще один зрадник восени 2025 року "мобілізувався" до складу 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії Центрального військового округу РФ.
Після підготовки на полігоні його відправили штурмувати позиції оборонців Донеччини на Краматорському напрямку. Менше ніж через місяць українські захисники взяли зловмисника у полон біля селища Зарічне.
Державна зрада
Зазначається, що суд визнав ворожих поплічників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
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