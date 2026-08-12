Росія формує окремі бойові батальйони з українських військовополонених, - СБУ

Українська розвідка володіє інформацією про створення Росією бойових батальйонів з українських військовополонених, які воюють проти ЗСУ.

Про це сказав на пресконференції керівник Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при Службі безпеки України Андрій Пастернак, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від розвідки

Пастернак наголосив, що Україна тримає це питання під постійним контролем.

"Нам відомо про такі батальйони. Зі своїми колегами з управління зовнішньої розвідки, воєнної розвідки ми це відслідковуємо, фіксуємо. Такі факти є", — сказав він.

У СБУ додали, що примусове залучення військовополонених до участі у бойових діях проти власної держави є прямим порушенням Третьої Женевської конвенції та кваліфікується як важкий воєнний злочин.

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Контекст

Раніше Міноборони РФ оголосило про створення першої так званої "української добровольчої бригади спеціального призначення". Як зазначалося, до її складу увійшли українські військовополонені та колишні військовослужбовці ЗСУ, які нібито перейшли на бік Росії.

В іноземних та українських медіа неодноразово з'являлася інформація про спроби підрозділів РФ (зокрема формувань на кшталт "батальйону імені Богдана Хмельницького") залучати бранців до бойових завдань під тиском, погрозами розстрілів та тортурами.

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