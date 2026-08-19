Серед визволених з полону РФ - солдати, сержанти та декілька офіцерів, більшість мають поранення й тяжкі захворювання, - Коордштаб. ФОТОрепортаж
Сьогодні за результатами перемовин проведено перший етап чергового обміну полоненими. З російської неволі визволено 103 військовослужбовці. Більшість з них мають поранення та тяжкі захворювання.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.
Кого вдалося звільнити
Як зазначається, серед визволених військовослужбовців - представники ЗСУ, Військово-Морських Сил, ТрО, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.
Звільнені воїни захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках.
Наймолодший визволений сьогодні Захисник народився у 2000-му році. Вік найстаршого – 59 років.
Реабілітація та реінтеграція
Повідомляється, що всі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить реінтеграцію героїв до суспільства після тривалої ізоляції.
"Висловлюємо вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації обміну. Дякуємо також усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян", - додали в Коордштабі.
Що передувало
раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 19 серпня 2026 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.
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