Серед визволених з полону РФ - солдати, сержанти та декілька офіцерів, більшість мають поранення й тяжкі захворювання, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сьогодні за результатами перемовин проведено перший етап чергового обміну полоненими. З російської неволі визволено 103 військовослужбовці. Більшість з них мають поранення та тяжкі захворювання.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

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Кого вдалося звільнити

Як зазначається, серед визволених військовослужбовців - представники ЗСУ, Військово-Морських Сил, ТрО, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.

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Звільнені воїни захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках.

Наймолодший визволений сьогодні Захисник народився у 2000-му році. Вік найстаршого – 59 років.

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Реабілітація та реінтеграція

Повідомляється, що всі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить реінтеграцію героїв до суспільства після тривалої ізоляції.

"Висловлюємо вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації обміну. Дякуємо також усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян", - додали в Коордштабі.











Що передувало

раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 19 серпня 2026 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.