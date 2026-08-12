Щонайменше 375 українців загинули в російському полоні. Вони зазнавали катувань, - Лубінець

Нині офіційно підтверджено загибель у російському полоні щонайменше 375 громадян України, чиї тіла були повернуті додому в рамках обмінів "на щиті". Це українські військовополонені та цивільні заручники.

Про це під час пресконференції заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає кореспондентка Цензор.НЕТ.

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"Московські конвенції" та 375 повернутих "на щиті"

Лубінець наголосив, що в окремому верифікованому списку, зокрема за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, наразі перебуває 375 імен загиблих у полоні українців.

"Усі вони повернулись додому на щиті, тобто Російська Федерація передала нам тіла закатованих 375 громадян України", — заявив Лубінець.

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Омбудсман наголосив, що в Росії сформовано цілісну каральну систему, де тортури, приниження гідності та замовні судові рішення стали звичними інструментами ведення війни.

"Це не юридичний термін, це визначення російської практики поводження з українцями: за цими "конвенціями" замість захисту — катування, замість надання медичної допомоги — страждання, замість правосуддя — судилища, замість повернення додому — роки неволі або смерть", — розповів він.

Українців у російському полоні часто утримуються в нелюдських умовах: у переповнених камерах, з неналежним харчуванням, обмеженим доступом до медичної допомоги та засобів гігієни.

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695 форм тортур та 95% постраждалих

За даними омбудсмана, у російських в'язницях до українців застосовують практично всі методи знущань, викладені у Стамбульському протоколі. Спільними зусиллями СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки та Офісу Омбудсмана вдалося задокументувати:

695 зафіксованих форм тортур (побиття, струм, сексуальне та психологічне насильство, цькування собаками, імітація страт);

860 фактів неналежних умов тримання;

95% українських військовополонених піддаються системним катуванням.

Омбудсман зазначив, що п’ять військовополонених зі Стамбульського списку тяжкохворих опинилися серед репатрійованих тіл у серпні минулого року. Їх готували до обміну, натомість Україна отримала тіла загиблих.

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