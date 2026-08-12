Щонайменше 375 українців загинули в російському полоні. Вони зазнавали катувань, - Лубінець
Нині офіційно підтверджено загибель у російському полоні щонайменше 375 громадян України, чиї тіла були повернуті додому в рамках обмінів "на щиті". Це українські військовополонені та цивільні заручники.
Про це під час пресконференції заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає кореспондентка Цензор.НЕТ.
"Московські конвенції" та 375 повернутих "на щиті"
Лубінець наголосив, що в окремому верифікованому списку, зокрема за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, наразі перебуває 375 імен загиблих у полоні українців.
"Усі вони повернулись додому на щиті, тобто Російська Федерація передала нам тіла закатованих 375 громадян України", — заявив Лубінець.
Омбудсман наголосив, що в Росії сформовано цілісну каральну систему, де тортури, приниження гідності та замовні судові рішення стали звичними інструментами ведення війни.
"Це не юридичний термін, це визначення російської практики поводження з українцями: за цими "конвенціями" замість захисту — катування, замість надання медичної допомоги — страждання, замість правосуддя — судилища, замість повернення додому — роки неволі або смерть", — розповів він.
Українців у російському полоні часто утримуються в нелюдських умовах: у переповнених камерах, з неналежним харчуванням, обмеженим доступом до медичної допомоги та засобів гігієни.
695 форм тортур та 95% постраждалих
За даними омбудсмана, у російських в'язницях до українців застосовують практично всі методи знущань, викладені у Стамбульському протоколі. Спільними зусиллями СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки та Офісу Омбудсмана вдалося задокументувати:
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695 зафіксованих форм тортур (побиття, струм, сексуальне та психологічне насильство, цькування собаками, імітація страт);
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860 фактів неналежних умов тримання;
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95% українських військовополонених піддаються системним катуванням.
Омбудсман зазначив, що п’ять військовополонених зі Стамбульського списку тяжкохворих опинилися серед репатрійованих тіл у серпні минулого року. Їх готували до обміну, натомість Україна отримала тіла загиблих.
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