По меньшей мере 375 украинцев погибли в российском плену. Они подвергались пыткам, — Лубинец

На данный момент официально подтверждена гибель в российском плену не менее 375 граждан Украины, чьи тела были возвращены на родину в рамках обменов "на щите". Это украинские военнопленные и гражданские заложники.

Об этом во время пресс-конференции заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Московские конвенции" и 375 возвращенных "на щите"

Лубинец подчеркнул, что в отдельном верифицированном списке, в частности при участии Международного комитета Красного Креста, на данный момент числятся 375 имен украинцев, погибших в плену.

"Все они вернулись домой на щите, то есть Российская Федерация передала нам тела замученных 375 граждан Украины", — заявил Лубинец.

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Омбудсмен подчеркнул, что в России сформирована целостная карательная система, где пытки, унижение достоинства и заказные судебные решения стали привычными инструментами ведения войны.

"Это не юридический термин, это определение российской практики обращения с украинцами: по этим "конвенциям" вместо защиты — пытки, вместо оказания медицинской помощи — страдания, вместо правосудия — судилища, вместо возвращения домой — годы неволи или смерть", — рассказал он.

Украинцев в российском плену часто содержат в нечеловеческих условиях: в переполненных камерах, с ненадлежащим питанием, ограниченным доступом к медицинской помощи и средствам гигиены.

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695 видов пыток и 95% пострадавших

По данным омбудсмена, в российских тюрьмах к украинцам применяют практически все методы издевательств, изложенные в Стамбульском протоколе. Совместными усилиями СБУ, ГУР, Службы внешней разведки и Офиса омбудсмена удалось задокументировать:

695 зафиксированных случаев пыток (избиения, электрошок, сексуальное и психологическое насилие, травли собаками, имитация казней);

860 фактов ненадлежащих условий содержания;

95% украинских военнопленных подвергаются систематическим пыткам.

Омбудсмен отметил, что пять военнопленных из Стамбульского списка тяжелобольных оказались среди репатриированных тел в августе прошлого года. Их готовили к обмену, но вместо этого Украина получила тела погибших.

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