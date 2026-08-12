По меньшей мере 375 украинцев погибли в российском плену. Они подвергались пыткам, — Лубинец
На данный момент официально подтверждена гибель в российском плену не менее 375 граждан Украины, чьи тела были возвращены на родину в рамках обменов "на щите". Это украинские военнопленные и гражданские заложники.
Об этом во время пресс-конференции заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Московские конвенции" и 375 возвращенных "на щите"
Лубинец подчеркнул, что в отдельном верифицированном списке, в частности при участии Международного комитета Красного Креста, на данный момент числятся 375 имен украинцев, погибших в плену.
"Все они вернулись домой на щите, то есть Российская Федерация передала нам тела замученных 375 граждан Украины", — заявил Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что в России сформирована целостная карательная система, где пытки, унижение достоинства и заказные судебные решения стали привычными инструментами ведения войны.
"Это не юридический термин, это определение российской практики обращения с украинцами: по этим "конвенциям" вместо защиты — пытки, вместо оказания медицинской помощи — страдания, вместо правосудия — судилища, вместо возвращения домой — годы неволи или смерть", — рассказал он.
Украинцев в российском плену часто содержат в нечеловеческих условиях: в переполненных камерах, с ненадлежащим питанием, ограниченным доступом к медицинской помощи и средствам гигиены.
695 видов пыток и 95% пострадавших
По данным омбудсмена, в российских тюрьмах к украинцам применяют практически все методы издевательств, изложенные в Стамбульском протоколе. Совместными усилиями СБУ, ГУР, Службы внешней разведки и Офиса омбудсмена удалось задокументировать:
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695 зафиксированных случаев пыток (избиения, электрошок, сексуальное и психологическое насилие, травли собаками, имитация казней);
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860 фактов ненадлежащих условий содержания;
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95% украинских военнопленных подвергаются систематическим пыткам.
Омбудсмен отметил, что пять военнопленных из Стамбульского списка тяжелобольных оказались среди репатриированных тел в августе прошлого года. Их готовили к обмену, но вместо этого Украина получила тела погибших.
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