Від початку повномасштабного вторгнення РФ з полону вже повернули 9716 українців, - Лубінець

Від початку повномасштабного вторгнення РФ з російського полону додому вдалося повернути 9716 українців.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Загальна статистика

"За кожним українцем — полоненим або зниклим безвісти є родина, яка чекає. І, зокрема, по кількох повернутих оборонцях сьогодні ми були на зв’язку з їхніми рідними та допомагали у вирішенні низки питань. Я надалі виділяю цю комунікацію та підтримку родин як ключову у своїй роботі. І ми продовжуємо робити все можливе, щоб знайти кожного зниклого безвісти та повернути кожного полоненого додому. Загалом від 24 лютого 2022 року в Україні вже 9 716 українця", - заявив Лубінець.

Принципова позиція

За його словами, це все є результатом боротьби за кожне українське життя та є важливою частиною мирного треку.

"Бо мир для України — це не просто тиша на полі бою. Мир — це коли наші люди вдома. Коли родини знову обіймають своїх. Коли українці повертаються до своїх дітей, батьків, коханих. Ми маємо говорити про це на всіх рівнях і з усіма міжнародними партнерами: жоден мирний процес не може бути повним, поки українці залишаються в російському полоні", - наголосив уповноважений.

За словами омбудсмана, переважна більшість визволених сьогодні з російського полону - солдатський та сержантський склад, це 99% звільнених. Найстаршому з них 59 років, наймолодшому - 26 років.

"Двоє з оборонців учора мали день народження — їм виповнилося 34 та 45 років. Також серед повернутих є тяжкопоранені та тяжкохворі", - розповів Лубінець.

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Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 19 серпня 2026 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.

У Коордштабі розповіли, що серед визволених з полону РФ - солдати, сержанти та декілька офіцерів, більшість мають поранення й тяжкі захворювання.

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