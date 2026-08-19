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Обмін полоненими: у Коордштабі опублікували офіційні статистичні дані
Координаційний штаб підготував офіційні статистичні дані за результатами проведеного сьогодні, 19 серпня 2026 року, обміну полоненими з РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Координаційного штабу.
Загальна кількість звільнених під час обміну - 103.
Серед них:
- солдатсько-старшинський склад – 101
- офіцерський склад – 2
Відомча належність Захисників:
- МОУ: 92
- МВС: 11
Регіони потрапляння в полон/зникнення:
- Маріуполь – 1
- Донецький напрямок - 72
- Луганський напрямок - 12
- Харківський напрямок - 10
- Запорізький напрямок - 3
- Дніпропетровський - 2
- Херсонський - 2
- Сумський - 1
Період потрапляння в полон:
- 2022 рік - 1 особа
- 2023 рік - 16 осіб
- 2024 рік - 48 осіб
- 2025 рік - 31 особа
- 2026 рік - 7 осіб
Наявність "Особистого кабінету" Захисників в інформаційній системі Коордштабу:
- 83 - наявний
- 20 – відсутній
Ступінь підтвердження полону:
- МКЧХ – 102
- Інші джерела – 1
Що передувало
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 19 серпня 2026 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.
У Коордштабі розповіли, що серед визволених з полону РФ - солдати, сержанти та декілька офіцерів, більшість мають поранення й тяжкі захворювання.
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