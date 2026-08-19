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Новини Обмін полоненими
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Обмін полоненими: у Коордштабі опублікували офіційні статистичні дані

Коордштаб розповів про обмін полоненими

Координаційний штаб підготував офіційні статистичні дані за результатами проведеного сьогодні, 19 серпня 2026 року, обміну полоненими з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Координаційного штабу.

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Загальна кількість звільнених під час обміну - 103.

Серед них:

  • солдатсько-старшинський склад – 101
  • офіцерський склад – 2

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Відомча належність Захисників:

  • МОУ: 92
  • МВС: 11

Регіони потрапляння в полон/зникнення:

  • Маріуполь – 1
  • Донецький напрямок - 72
  • Луганський напрямок - 12
  • Харківський напрямок - 10
  • Запорізький напрямок - 3
  • Дніпропетровський - 2
  • Херсонський - 2
  • Сумський - 1

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Період потрапляння в полон:

  • 2022 рік - 1 особа
  • 2023 рік - 16 осіб
  • 2024 рік - 48 осіб
  • 2025 рік - 31 особа
  • 2026 рік - 7 осіб

Наявність "Особистого кабінету" Захисників в інформаційній системі Коордштабу:

  • 83 - наявний
  • 20 – відсутній

Ступінь підтвердження полону:

  • МКЧХ – 102
  • Інші джерела – 1

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Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 19 серпня 2026 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.

У Коордштабі розповіли, що серед визволених з полону РФ - солдати, сержанти та декілька офіцерів, більшість мають поранення й тяжкі захворювання.

Автор: 

військовополонені (1190) обмін (1328) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (90)
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