Обмін полоненими: у Коордштабі опублікували офіційні статистичні дані

Координаційний штаб підготував офіційні статистичні дані за результатами проведеного сьогодні, 19 серпня 2026 року, обміну полоненими з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Координаційного штабу.

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Загальна кількість звільнених під час обміну - 103.

Серед них:

солдатсько-старшинський склад – 101

офіцерський склад – 2

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Відомча належність Захисників:

МОУ: 92

МВС: 11

Регіони потрапляння в полон/зникнення:

Маріуполь – 1

Донецький напрямок - 72

Луганський напрямок - 12

Харківський напрямок - 10

Запорізький напрямок - 3

Дніпропетровський - 2

Херсонський - 2

Сумський - 1

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Період потрапляння в полон:

2022 рік - 1 особа

2023 рік - 16 осіб

2024 рік - 48 осіб

2025 рік - 31 особа

2026 рік - 7 осіб

Наявність "Особистого кабінету" Захисників в інформаційній системі Коордштабу:

83 - наявний

20 – відсутній

Ступінь підтвердження полону:

МКЧХ – 102

Інші джерела – 1

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Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 19 серпня 2026 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.

У Коордштабі розповіли, що серед визволених з полону РФ - солдати, сержанти та декілька офіцерів, більшість мають поранення й тяжкі захворювання.