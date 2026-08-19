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Обмен пленными: в Координационном штабе опубликовали официальные статистические данные
Координационный штаб подготовил официальные статистические данные по итогам состоявшегося сегодня, 19 августа 2026 года, обмена пленными с РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба.
Общее количество освобожденных в ходе обмена — 103 человека.
Среди них:
- солдатско-старшинский состав — 101
- офицерский состав – 2
Ведомственная принадлежность защитников:
- МОУ: 92
- МВД: 11
Регионы попадания в плен/исчезновения:
- Мариуполь – 1
- Донецкое направление – 72
- Луганское направление – 12
- Харьковское направление – 10
- Запорожское направление – 3
- Днепропетровское – 2
- Херсонское — 2
- Сумское — 1
Период попадания в плен:
- 2022 год — 1 человек
- 2023 год — 16 человек
- 2024 год — 48 человек
- 2025 год — 31 человек
- 2026 год — 7 человек
Наличие "Личного кабинета" защитников в информационной системе Координационного штаба:
- 83 — имеется
- 20 — отсутствует
Степень подтверждения плена:
- МККК – 102
- Другие источники – 1
Что предшествовало
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 19 августа 2026 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.
В Координационном штабе сообщили, что среди освобожденных из плена РФ — солдаты, сержанты и несколько офицеров, большинство из которых имеют ранения и тяжелые заболевания.
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