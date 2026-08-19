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Новости Обмен пленными
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Обмен пленными: в Координационном штабе опубликовали официальные статистические данные

Координационный штаб рассказал об обмене пленными

Координационный штаб подготовил официальные статистические данные по итогам состоявшегося сегодня, 19 августа 2026 года, обмена пленными с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба.

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Общее количество освобожденных в ходе обмена — 103 человека.

Среди них:

  • солдатско-старшинский состав — 101
  • офицерский состав – 2

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Ведомственная принадлежность защитников:

  • МОУ: 92
  • МВД: 11

Регионы попадания в плен/исчезновения:

  • Мариуполь – 1
  • Донецкое направление – 72
  • Луганское направление – 12
  • Харьковское направление – 10
  • Запорожское направление – 3
  • Днепропетровское – 2
  • Херсонское — 2
  • Сумское — 1

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Период попадания в плен:

  • 2022 год — 1 человек
  • 2023 год — 16 человек
  • 2024 год — 48 человек
  • 2025 год — 31 человек
  • 2026 год — 7 человек

Наличие "Личного кабинета" защитников в информационной системе Координационного штаба:

  • 83 — имеется
  • 20 — отсутствует

Степень подтверждения плена:

  • МККК – 102
  • Другие источники – 1

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Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 19 августа 2026 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

В Координационном штабе сообщили, что среди освобожденных из плена РФ — солдаты, сержанты и несколько офицеров, большинство из которых имеют ранения и тяжелые заболевания.

Автор: 

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