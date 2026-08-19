Обмен пленными: в Координационном штабе опубликовали официальные статистические данные

Координационный штаб подготовил официальные статистические данные по итогам состоявшегося сегодня, 19 августа 2026 года, обмена пленными с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба.

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Общее количество освобожденных в ходе обмена — 103 человека.

Среди них:

солдатско-старшинский состав — 101

офицерский состав – 2

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Ведомственная принадлежность защитников:

МОУ: 92

МВД: 11

Регионы попадания в плен/исчезновения:

Мариуполь – 1

Донецкое направление – 72

Луганское направление – 12

Харьковское направление – 10

Запорожское направление – 3

Днепропетровское – 2

Херсонское — 2

Сумское — 1

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Период попадания в плен:

2022 год — 1 человек

2023 год — 16 человек

2024 год — 48 человек

2025 год — 31 человек

2026 год — 7 человек

Наличие "Личного кабинета" защитников в информационной системе Координационного штаба:

83 — имеется

20 — отсутствует

Степень подтверждения плена:

МККК – 102

Другие источники – 1

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Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 19 августа 2026 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

В Координационном штабе сообщили, что среди освобожденных из плена РФ — солдаты, сержанты и несколько офицеров, большинство из которых имеют ранения и тяжелые заболевания.