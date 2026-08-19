У сьогоднішньому обміні немає жодного "азовця", - Прокопенко закликав змінити підходи до визволення полонених

Командир 1-го корпусу Нацгвардії України "Азов", бригадний генерал Денис (Редіс) Прокопенко заявив, що серед звільнених у середу, 19 серпня, з російського полону українців немає жодного "азовця".

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Відсутність азовців серед звільнених з полону

"У сьогоднішньому обміні полоненими немає жодного азовця і загалом жодного військовослужбовця Національної гвардії, який обороняв Маріуполь. Це означає, що понад 600 моїх побратимів і надалі щодня піддаватимуться тортурам у російських тюрмах. Щодня перебуватимуть під величезним психологічним тиском. Не отримуватимуть належної медичної допомоги. Відчуватимуть нелюдський біль і голод. І, як би це жахливо не звучало, але давайте мати сміливість дивитись правді в очі — продовжать гинути в полоні від рук російських катів", - заявив Прокопенко.

Заклик до зміни стратегії

Він наголосив, що існуючі переговорні стратегії щодо військовополонених повністю вичерпали себе. Військовий закликав "випробовувати інші підходи до обмінів полоненими, шукати нові шляхи та пропозиції".

"Пріоритет в обмінах має бути перш за все відповідно до часу проведеного в полоні, стану здоров'я та особливостей відношення до полонених з боку росіян. Азовці перебувають в російських катівнях більше чотирьох років. Значна частина з них знаходяться в критичному стані після поранень, отриманих під час теракту в Оленівці, внаслідок щоденних катувань та хронічних захворювань. І саме азовців росіяни катують із особливою жорстокістю після років демонізації "Азову"", - заявив Редіс.

Він додав, що понад 600 "азовців" ОЗСП п'ятий рік перебувають у російському полоні. За 2026 рік поміняли лише 12 "азовців", а в полоні загинули щонайменше три людини.

"Ми п'ятий рік в рамках обмінного процесу робимо одне й те саме, щоразу сподіваючись на новий результат", - додав Прокопенко.

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Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 19 серпня 2026 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.

У Коордштабі розповіли, що серед визволених з полону РФ - солдати, сержанти та декілька офіцерів, більшість мають поранення й тяжкі захворювання.

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